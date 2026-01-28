El nuevo Plan de Gestión del Lobo de Cantabria entrará en vigor "en las próximas semanas"

Imagen de archivo de un Consejo Regional de Caza - GOBIERNO

SANTANDER, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Plan de Gestión del Lobo de Cantabria ha completado el último trámite previo a su aprobación definitiva con el informe al Consejo Regional de Caza, por lo que se espera que entre en vigor "en las próximas semanas".

El director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha presidido la reunión del Consejo Regional de Caza y ha explicado que el actual Plan, aprobado en 2019, ha quedado "obsoleto" y por ello se necesitaba una revisión "en profundidad" para garantizar la eficacia del modelo de gestión de la especie en Cantabria, con independencia de su estatus legal.

Por ello, el objetivo del Gobierno de Cantabria es que el nuevo Plan esté aprobado próximamente tras un proceso participativo que "ha incluido a todos los sectores implicados".

"Queremos un Plan plenamente consensuado y por eso en su día se ampliaron los plazos de información pública, para que nadie pueda decir que no ha tenido la oportunidad de participar", ha señalado Serdio, que ha recordado que en julio se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el trámite conjunto de audiencia e información pública.

Finalizado el periodo de exposición pública, se han registrado un total de 164 escritos de alegaciones, de los cuales 161 han sido considerados válidos, procedentes de personas físicas, entidades ecologistas, asociaciones ganaderas, partidos políticos, administraciones públicas y colectivos profesionales.

El director general ha indicado que el Plan ha recibido alegaciones de "todos los puntos de vista", y algunas de ellas han sido incorporadas para mejorar el documento. Entre los principales cambios introducidos figuran la modificación de la exposición de motivos, la ampliación de la representación de los grupos ecologistas en la futura Mesa del Lobo, en la que pasan a contar con tres miembros, y la creación de mesas de trabajo oficiales derivadas de la Mesa General.

EL MITECO CUESTIONA EL CUPO DE EXTRACCIONES

Entre las alegaciones presentadas destacan las remitidas por organizaciones ecologistas, muchas de ellas con contenidos coincidentes, así como la participación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que ha formulado observaciones sobre diversos aspectos del proyecto.

En particular, el Ministerio cuestiona la cifra del 20 por ciento anual de extracción de la especie y señala la necesidad de contar con estudios científicos más actualizados y datos más precisos sobre la mortalidad del lobo.

El Gobierno cántabro ha trasladado que todas las alegaciones han sido analizadas y debatidas en la Mesa del Lobo mientras que la Consejería continuaba la elaboración de una memoria técnica justificativa, paso previo al inicio formal de la tramitación administrativa.

Concluida la fase de participación pública, con el informe al Consejo Regional de Caza concluye la tramitación del proyecto de Orden, con la intención de que el nuevo Plan de Gestión del Lobo se apruebe en las próximas semanas y entre en vigor al día siguiente de su publicación en el BOC.