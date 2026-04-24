El nuevo skatepark de Nueva Ciudad estará finalizado en junio

Skatepark. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo skatepark que se está construyendo junto al pabellón María Pardo de Nueva Ciudad, en Torrelavega, estará finalizado en junio, con el objetivo de que los usuarios puedan disfrutar de esta nueva infraestructura durante el verano.

Así lo ha informado el alcalde, Javier López Estrada, que ha visitado este viernes las obras, junto al concejal de Obras, José Luis Urraca, y otros ediles de la Corporación.

El regidor ha destacado que Torrelavega cuenta con "una cultura del skate" desde hace varias décadas y ha subrayado que esta nueva infraestructura será "de primer nivel nacional".

Según ha explicado, se trata de una instalación situada junto a un equipamiento deportivo de referencia, lo que permitirá disponer de "vestuarios, baños, servicios e incluso Conserjería", y ha puesto en valor su ubicación dentro de una estrategia de ciudad.

Ha señalado que, una vez recuperado y abierto el skatepark original de La Lechera, Torrelavega contará con dos grandes espacios en polos contrarios de la ciudad, conectados por el Bulevar Ronda, a través de esas grandes aceras y sobre todo del carril bici, facilitando así el acceso y uso por parte de los aficionados.

Además, ha añadido que esta nueva instalación se complementará con otros espacios en desarrollo, como el skatepark previsto en la futura Tecnoteca, lo que permitirá configurar una red de equipamientos para la práctica de este deporte en distintos puntos del municipio.

Por su parte, el concejal de Obras ha destacado que esta actuación es "otro ejemplo" de las inversiones que está realizando el equipo de Gobierno y que ha sido desarrollada con la participación de skaters de la ciudad.

Ha aseverado que estas nuevas pistas "van a ser de las mejores del norte de España". En este punto, ha puesto en valor tanto el diseño como la ejecución de la obra, lo que permitirá ofrecer una instalación adaptada a las necesidades reales de los usuarios y con un alto nivel de calidad en sus acabados.

DETALLES PROYECTO

El nuevo skatepark se ubica en una parcela de aproximadamente 2.000 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto de 370.529 euros. La instalación permitirá la práctica de disciplinas como skateboarding, BMX, roller y scooter.

El espacio se organizará en tres zonas diferenciadas: una zona park de nivel medio-alto con bowl principal de hasta 2,7 metros de altura, miniramp y distintos elementos técnicos; una segunda zona de iniciación con un bowl independiente de menor altura; y una zona street para todos los niveles, con elementos como barandillas, planos inclinados, pirámides y zonas de transferencia.

Además, el equipamiento incluirá zonas de estancia con mobiliario urbano, aparcamiento para bicicletas y fuente de agua potable, más de 800 metros cuadrados de zonas ajardinadas, iluminación perimetral para su uso nocturno y accesos adaptados desde la Avenida Cantabria y el entorno del pabellón María Pardo.

El proyecto ha sido diseñado por el arquitecto Daniel Yábar Ramos y contempla un diseño funcional y sectorizado que permite atender a diferentes modalidades, niveles de habilidad y perfiles de usuarios.