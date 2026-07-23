Un nuevo tratamiento de cáncer de páncreas sin quimioterapia duplica la esperanza de vida

El bioquímico e investigador español Mariano Barbacid en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El bioquímico e investigador español Mariano Barbacid ha expuesto este jueves que hay un nuevo tratamiento sin quimioterapia para el cáncer de páncreas, el daraxonrasib, que duplica la esperanza de vida y retrasa la progresión de la enfermedad.

Así lo ha subrayado Barbacid durante un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, en donde ha matizado que con este tratamiento de Terapia Dirigida la supervivencia pasa de 7 a 14 meses.

"Es el último hito de la investigación del cáncer de páncreas, de hace un par de meses (...) y, aunque doble la esperanza de vida, yo sigo viendo el vaso medio vacío, hay que seguir investigando", ha dicho.

En este sentido, el bioquímico ha señalado que su investigación, en estos momentos, se centra en eliminar el ácido hialurónico del estroma, que es el tejido de soporte no canceroso que rodea a las células tumorales, y así atacar "el bicho".

Por otra parte, Barbacid ha lamentado que el cáncer de páncreas es el séptimo con más incidencia de los diferentes tumores humanos pero el tercero más mortal.

Aunque, según ha avanzado, en 2030 será el segundo más letal tras el cáncer de pulmón.

Y ha afirmado que este cáncer es tan dañino porque es silencioso y se detecta tardíamente.

Por último, Barbacid ha destacado que el adenocarcinoma ductal de páncreas (tumor de páncreas) es, junto al glioblastoma multiforme (tumor cerebral), el cáncer con menor índice de supervivencia.