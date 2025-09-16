Los nuevos Cercanías no llegarán a Cantabria a principios de 2026, según el PRC

Archivo - Foto de archivo. Visita de los presidentes de Cantabria y Asturias, María José Sáenz de Buruaga y Adrián Barbón, respectivamente, a las instalaciones de CAF en febrero de 2024 - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

Los regionalistas aseguran que así se lo han confirmado desde CAF y pedirán explicaciones en la Mesa del Ferrocarril de este miércoles 17

REINOSA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha asegurado que los nuevos trenes de Cercanías de la región "no van a llegar en los plazos comprometidos por el Gobierno de España", según han confirmado al partido fuentes de CAF, la empresa vasca que los está fabricando.

Ante esta situación, los regionalistas pedirán explicaciones en la Mesa del Ferrocarril prevista para este miércoles, 17 de septiembre, en la sede de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, en la estación de autobuses de Santander.

Fernández también espera reunirse en los próximos días con el delegado del Gobierno, el socialista Pedro Casares, a quien solicitó un encuentro nada más tomar posesión del cargo para conocer de primera mano la marcha de este proyecto, además de repasar la situación del resto de las inversiones comprometidas por el Estado en la comunidad autónoma.

En declaraciones a los medios de comunicación este martes en Reinosa, la candidata regionalista ha expresado su "preocupación" ante las noticias que le llegan de CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril), con sede en Beasain (Guipúzcoa), sobre "nuevos retrasos y el incumplimiento de los plazos establecidos", que, según ha censurado, se producen mientras el Gobierno de Cantabria (PP) "no reivindica, ni hace nada para saber cómo está la situación".

"Tenemos noticias de la empresa CAF de que no van a llegar conforme al compromiso que estaba establecido", ha recalcado la también diputada del PRC, en alusión al acuerdo suscrito en febrero de 2023 por el Ministerio de Transportes con los presidentes de Asturias y Cantabria (entonces, el regionalista Miguel Ángel Revilla), tras la polémica de los diseñados con anterioridad y el problema con las medidas que impedirían su entrada por los túneles de la red de ancho métrico de ambas comunidades.

En estas condiciones, Fernández se ha declarado "expectante" ante la Mesa del Ferrocarril prevista para este miércoles y ha anunciado que el PRC será "muy exigente y muy reivindicativo" a la hora de reclamar el cumplimiento del Plan de Cercanías y la entrega de los trenes a Cantabria en el plazo previsto de principios de 2026.