Los nuevos contenedores de basura de Santander se comenzarán a implantar la próxima semana

SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos contenedores del servicio de limpieza de Santander se comenzarán a instalar la próxima semana, mientras que la oficina de atención al ciudadano, situada en la Plaza de la Leña 1, abrirá al público el 3 de agosto en horario de mañana y tarde.

La Comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Santander ha dado a conocer este viernes el estado de implantación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, que presta la UTE Acciona-Oxital desde el pasado mes de junio, así como las principales actuaciones que se desarrollarán durante las próximas semanas dentro del proceso de renovación del servicio.

Durante la sesión también se ha dado cuenta del contrato saliente y de las actuaciones previstas en el nuevo contrato, entre las que destacan la incorporación progresiva de los nuevos contenedores, la apertura de la Oficina de Atención al Ciudadano y la futura implantación de los puntos limpios de proximidad, ha informado el Consistorio.

La principal novedad será el comienzo, la próxima semana, de la renovación del parque de contenedores de la ciudad, que se desarrollará de forma progresiva durante los próximos meses hasta completar la sustitución de todos los recipientes existentes por modelos más modernos, accesibles y homogéneos.

La implantación se realizará a un ritmo aproximado de 200 contenedores por semana, lo que supone la instalación de unos 40 nuevos recipientes diarios de lunes a viernes. Los trabajos comenzarán en las zonas del extrarradio la próxima semana para minimizar las afecciones durante la temporada estival y la sustitución se llevará a cabo coincidiendo con el turno habitual de recogida, cuando los contenedores se encuentren vacíos.

Asimismo, en la comisión se ha informado de la próxima apertura de la Oficina de Atención al Ciudadano, que comenzará a prestar servicio el lunes 3 de agosto en la Plaza de la Leña, número 1, esquina con la calle Cervantes.

La oficina atenderá al público de 08.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 y contará con personal específico para informar a los vecinos, gestionar incidencias, tramitar reclamaciones y sugerencias, facilitar información sobre el servicio y desarrollar campañas de sensibilización ambiental.

Además de la atención presencial, están operativos el whatsapp y teléfono gratuito de atención ciudadana 900 112 472, el correo electrónico incidencias@santanderconvaloranadido.com, la web www.santanderconvaloranadido.com y los perfiles del servicio en redes sociales -X e Instagram- bajo la denominación 'Santander con Valor Añadido', con el objetivo de ofrecer una comunicación más cercana, ágil y directa con los vecinos.

También se ha indicado que a finales de octubre tendrá lugar la instalación de una red de puntos limpios de proximidad formada por 24 ubicaciones fijas y ocho puntos móviles, con el objetivo de facilitar a los vecinos el depósito de residuos domésticos que no pueden abandonarse en los contenedores convencionales.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha señalado que el Ayuntamiento continuará realizando el seguimiento del proceso de implantación del nuevo contrato para que todas las prestaciones previstas entren en funcionamiento y los vecinos puedan disponer progresivamente de los nuevos servicios contemplados.