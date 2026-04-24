El obispo de Santander ordenará este domingo a tres presbíteros

Archivo - Vistas del exterior de la Catedral de Santander.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Santander, monseñor Arturo Ros, ordenará este domingo, 26 de abril, a tres nuevos presbíteros.

Será en la catedral de la Asunción de la capital cántabra, a las 18.00 horas, según ha informado la Diócesis en un comunicado.

Ros presidirá una solemne Eucaristía y conferirá el orden sacerdotal a los diáconos Luis Eguiguren Garrido, José Luis García Mairena y Juan José Conde Muela.

La ceremonia se podrá seguir en directo a través de Popular TV Cantabria y en la página web de la diócesis www.diocesisdesantander.com