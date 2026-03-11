Las obras de reparación del parking de Pombo comenzarán después de Semana Santa

Archivo - Entrada al párking de Pombo.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El refuerzo de la cimentación de la estructura del parking de Pombo comenzará después de Semana Santa con un presupuesto de 100.000 euros, después de la aparición en enero de unas grietas que llevaron a que la empresa concesionaria, Empark, apuntalase la cubierta de la instalación e inhabilitase las plazas de aparcamiento afectadas, mientras que el Ayuntamiento valló un área mayor, de 250 metros cuadrados, en la superficie para garantizar la seguridad.

Así lo ha anunciado este miércoles a preguntas de los medios de comunicación la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien ha destacado que en el informe técnico que se encargó viene recogida la solución constructiva a las grietas y que desde el Consistorio se está en contacto con la empresa adjudicataria que comenzará los trabajos después de las fiestas.

Además, a preguntas de si se va a arreglar o a acotar toda la plaza o el parking, la regidora ha señalado que dicho informe no lo estima necesario, y que, una vez esté reforzada la estructura, se "dimensionarán" las actividades que se desarrollarán en la plaza de Pombo.

RACING

Por otra parte, a preguntas sobre el Racing, Igual ha detallado que el expediente de la reparación de la cubierta de los Campos de Sport de El Sardinero está en el plazo para que la empresa aporte la documentación para firmar el contrato.

"Con lo cual es inmediato", ha dicho, apostillando que tanto ella como el presidente del Racing, Manuel Higuera, saben el estado de dicho expediente, en referencia a las críticas que éste ha hecho al respecto al Ayuntamiento en el Sonderklass del propio club.

Además, sobre la necesidad del conjunto verdiblanco de ampliar las instalaciones Nando Yosu de La Albericia, ha sostenido que la "desconoce", pero sí conoce es que una expropiación de terrenos "necesita un presupuesto municipal y un tiempo".

"Si para ampliar los campos del Nando Yosu hace falta expropiar, hace falta un tiempo y un dinero, porque expropiar es hacernos con terrenos que no son nuestros y tiene que ser por un interés general", ha recalcado la alcaldesa que ha concretado que en este caso se requeriría "un expediente administrativo, un plazo y un dinero, y no sé si eso cuadra o no con las necesidades que pueda tener el Racing".

Con todo ello, Igual ha dicho que tiene una conversación "pendiente" con el Racing cuando se adjudique la obra de la cubierta de El Sardinero, y que la ampliación se abordará conjuntamente ya que "es la mejor solución", ha opinado.

Y en cuanto al proyecto de accesibilidad de El Sardinero, ha señalado que ya está encargado y en redacción con una solución "en bucle" --como la del estadio Bernabéu--, como acordaron el Ayuntamiento y el club en la última reunión de la comisión de seguimiento.

La regidora ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa durante el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que ha tenido lugar en el Parque de la Magdalena.