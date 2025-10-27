Obras en túneles provocarán esta semana cortes en la A-67 en Arenas de Iguña, Cieza y Los Corrales de Buelna

Mapa de las obras de modernización de seis túneles de Cantabria - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de modernización de los túneles de Pedredo y Gedo provocarán desde este lunes, y hasta el 31 de octubre, cortes de tráfico en la Autovía de la Meseta (A-67) en los municipios de Arenas de Iguña, Cieza y Los Corrales de Buelna.

En estos túneles se procederá a extender durante estos días la capa de rodadura con aglomerado asfáltico, por lo que desde esta mañana se cortará la calzada, en sentido Palencia, entre los kilómetros 168 y 159.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación, se habilitará como itinerario alternativo la carretera N-611, con salida en el enlace 168 de la autovía A-67 y reincorporación a la autovía en el enlace de Arenas de Iguña.

La calzada permanecerá abierta entre las 20.00 y las 7.00 horas, con un carril cortado, donde se dejará la maquinaria del extendido del aglomerado. Los transportes especiales deberán de tener en cuenta esta limitación al paso del túnel.

Las obras forman parte de los trabajos que está ejecutando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en estos dos túneles, así como en los de Somaconcha, Lantueno, Las Caldas y Riocorvo, que cuentan con un presupuesto de 31,3 millones (IVA incluido) y están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.