La ocupación del puente de diciembre ronda el 70% en Cantabria

Archivo - Gente paseando por Santander.- Archivo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ocupación en Cantabria para este puente de diciembre de la Constitución-Inmaculada se sitúa entre el 65 y el 70 por ciento, según la Asociación Empresarial de Hostelería (AEHC), que ha calificado estas cifras como "moderadas", si bien espera que a lo largo de estos días "vayan mejorando".

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press la directora de la AEHC, Bárbara Gutiérrez, que ha señalado que la previsión de ocupación en este puente de diciembre presenta "diferencias importantes" según la zona.

En concreto, en la zona de Santander, la capital, la previsión es de entre el 60 y 70%, en Isla entre el 50% y 60%, y en Somo, Santillana del Mar o Suances entre el 65% y 70%.

Mientras, Liébana es "la que mejor comportamiento tiene" en estas fechas, pues los establecimientos están "casi llenos", actualmente entre un 80% y un 85% de ocupación, y confían en que se llenen en los próximos días.

Gutiérrez ha apuntado que hay que tener en cuenta varios factores, entre ellos que ha comenzado a nevar y se acercan las Navidades, lo que hace que "muchos visitantes estén ahora conteniendo el gasto y retrasando las reservas para priorizar compras o planificar mejor las vacaciones navideñas".