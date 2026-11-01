Oftalmología de Valdecilla incorpora un nuevo microscopio digital para operar en 3D y detectar patologías ocultas

Oftalmología. - CARM

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oftalmología del Hospital de Valdecilla ha comenzado a utilizar un nuevo microscopio de última generación, el Artevo 850, que incorpora tecnología OCT (Tomografía de Coherencia Óptica) lo que, entre otras ventajas, permite realizar operaciones mucho más precisas y en 3D a la vez que se realizan tomografías en tiempo real.

En un comunicado, el Ejecutivo ha subrayado que esta herramienta facilita la detección de posibles patologías que hasta ahora podían permanecer ocultas si no se hacían pruebas adicionales o más invasivas.

El uso de este nuevo equipo ha cambiado también el aspecto de los quirófanos ya que utiliza cámaras 4K con las que muestra en directo la cirugía en tres dimensiones en un monitor de televisión de alta definición.

De esta forma, todo el equipo médico y de enfermería puede seguir la operación con la misma claridad que el cirujano principal gracias a unas gafas especiales, lo que mejora la coordinación y facilita la docencia a los residentes que se están formando en esta especialidad.

El microscopio, que se utiliza en todo tipo de operaciones, tanto del polo anterior -cataratas, córnea, etcétera- como del polo posterior (retina y vítreo), dispone también de un asistente que permite aplicar configuraciones coloreadas y filtros digitales que resalten las estructuras anatómicas específicas según las necesidades de cada operación.

Ello facilita distinguir los tejidos delicados, especialmente en cirugías complejas de retina o cataratas, y ayuda a tomar decisiones más precisas a los cirujanos.

La compra de este nuevo microscopio por parte del Gobierno cántabro se suma a la adquisición de 11 nuevos equipamientos para renovar y mejorar la alta tecnología que se utiliza en el Servicio de Oftalmología, que es el que mayor número de consultas atiende al año, más de 50.000, además de las más de 4.000 intervenciones quirúrgicas que realiza anualmente.

Concretamente, el Servicio estrena este año, entre otros, tres equipos de facoemulsificación, utilizados principalmente en la cirugía de cataratas; tres aparatos de vitrectomía, muy útiles para tratar patologías de la retina y del humor vítreo; un equipo de OCT, que se añade a los tres de los que ya disponía el servicio, y un láser para tratar la retina y también el glaucoma.

2.000 PACIENTES MENOS EN LISTA DE ESPERA

Además, el Servicio de Oftalmología ha reducido en 2.000 pacientes la lista de espera de consulta, tras el uso de forma temporal de un aparato de cribado y filtrado de consultas con Inteligencia Artificial denominado 'Mikajaki', que permite distinguir entre pacientes sin patologías relevantes y aquellos que requieren valoración especializada.

El Servicio de Oftalmología está formado por algo más de medio centenar de profesionales, entre médicos adjuntos y residentes, profesionales de Enfermería y administrativos.