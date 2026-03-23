Once detenidos por presunto blanqueo de capitales relacionado con tráfico de drogas en Castro Urdiales - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia de Cantabria, en el marco de la segunda fase de la operación 'Leviatán', ha desmantelado en Castro Urdiales, con once detenciones, una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales relacionada con el tráfico de drogas, donde también se ha puesto al descubierto supuestos delitos de alzamiento de bienes, falsedad documental y estafa contra la seguridad social.

En este sentido, uno de los detenidos cobró una nómina mensual de 1.800 euros sin trabajar y por la que se llegó a cobrar una subvención.

Además, mediante testaferros, han enviado a Paraguay al menos 100.000 euros, utilizados para la construcción de un gran chalet.

100.000 euros, con los que se estaba construyendo un chalet de grandes dimensiones en el mencionado país

En esta segunda fase de la operación se ha contado con la colaboración de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia Tributaria en Cantabria, en la investigación del supuesto blanqueo de capitales.

De las once personas detenidas, tres ya lo habían sido también en la primera fase de la operación por presunto tráfico de drogas, otros seis son considerados testaferros, y dos están relacionados con una empresa de Castro Urdiales.

La primera fase de la operación 'Leviatán' culminó en julio del pasado año con la detención de cinco personas, y supuso erradicar un activo punto de suministro de cocaína a consumidores y pequeños distribuidores de Castro Urdiales y de la zona oriental de Cantabria.

En aquella ocasión se intervinieron más de 3.000 gramos de cocaína, con los que se podían haber puesto en circulación unas 12.000 dosis; siete armas cortas y cuatro largas; munición y dinero, entre otros efectos.

En esa ocasión ya se obtuvieron diferentes indicios que apuntaban al presunto blanqueo de capitales, con propiedades tanto en Cantabria como en Paraguay.

Continuando con las indagaciones y con las pruebas obtenidas, los componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Castro Urdiales comenzaron una investigación patrimonial sobre los principales integrantes de la organización. Averiguaron que, durante dos años, en los que no se les conocía actividad laboral, se habían enviado a Paraguay al menos cerca de 100.000 euros, con los que se estaba construyendo un chalet de grandes dimensiones en el mencionado país.

Dichas cantidades fueron enviadas desde locutorios, utilizando a testaferros que también han sido detenidos. Al menos uno de ellos realizó más de una veintena de envíos por un valor que rondaría los 24.000 euros.

También se pudo averiguar que habían adquirido tres propiedades en el municipio de Castro Urdiales, y a nombre de familiares, habían comprado varias fincas y vehículos.

COBRA DE UNA EMPRESA SIN TRABAJAR Y RECIBE UNA SUBVENCIÓN

La investigación puso al descubierto que uno de los detenidos cobró una nómina mensual de 1.800 euros durante once meses sin realizar actividad laboral alguna en la empresa en la que estaba dado de alta en Castro Urdiales.

Las indagaciones apuntan a que esta persona presuntamente entregaba dinero procedente de la droga a un responsable de la empresa, recibiendo posteriormente parte de ese dinero en concepto de nómina mensual. También se pudo descubrir que por esta contratación ficticia se llegó a cobrar una subvención.

Los investigadores de la Guardia Civil, además de los supuestos delitos penales descubiertos, emitirán un informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria ante presuntas irregularidades de la mencionada empresa.