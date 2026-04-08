El operativo de búsqueda del hombre desaparecido en Toranzo se centra hoy en zonas de abundante maleza

El operativo de búsqueda del hombre desaparecido en Toranzo se centra hoy en zonas de maleza - 112 CANTABRIA

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda del hombre de 68 años desaparecido el sábado en la localidad de Bárcena, en el municipio de Santiurde de Toranzo, se centrará en esta quinta jornada en zonas de abundante maleza y contará, nuevamente, con la ayuda de equipos de desbroce.

En el operativo intervienen técnicos de rescate y drones del Gobierno de Cantabria, Guardia Civil y personal de Naturea, que se incorporó ayer a las labores de búsqueda, ha informado este miércoles el Centro de Atención a Emergencias 112.

Dicho recursos del Ejecutivo regional recibió el aviso de su desaparición el sábado 4 por la mañana, en torno a las 10.30 horas.