La oposición única de acceso a los cuerpos de Policía Local será una realidad en 2026

El BOC publica el decreto que regula el ingreso en los cuerpos y el concurso anual centralizado

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La oposición unificada para el acceso a plazas en los cuerpos de Policía Local de los municipios cántabros será una realidad en el año 2026, una vez que el Gobierno regional ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el decreto que aprobó en Consejo el 14 de agosto y que regula las bases y convoca las pruebas selectivas.

A través de este documento se regulan las condiciones y la forma de colaboración entre los ayuntamientos y la Administración de la comunidad para la celebración del proceso selectivo común para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local, así como para la realización de concursos anuales centralizados para la provisión por movilidad en aquellos municipios que cuenten con estos cuerpos.

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha destacado que el hecho de que esta convocatoria unificada vaya a ser una realidad en el año 2026 se puede considerar un "hito", ya que "ahorrará costes a los ayuntamientos, facilitará la gestión municipal y favorecerá los esfuerzos de los aspirantes" a estas plazas.

"Respondemos al reto de reforzar las plantillas de la policía local de Cantabria, racionalizar los recursos públicos y, al mismo tiempo, mejoramos la seguridad en los municipios", ha subrayado la consejera.

Este marco normativo fija los requisitos de participación, el sistema de selección y el desarrollo de las pruebas, con el objetivo de garantizar procesos de ingreso "transparentes, homogéneos y adaptados a las necesidades" de seguridad ciudadana en los municipios.

La convocatoria establece el número de plazas ofertadas y detalla las fases de oposición, incluyendo pruebas físicas, teóricas y psicotécnicas, así como un periodo de formación práctica en la Escuela Regional de Policía Local.

Con ello se persigue la incorporación de nuevos efectivos cualificados, capaces de responder de manera eficiente a las demandas de la población y a las exigencias operativas actuales.

El decreto incluye, además, disposiciones que facilitan la movilidad y promoción interna de los agentes, para contribuir a la profesionalización de la plantilla y a la coordinación entre cuerpos. La medida se enmarca en la estrategia autonómica de reforzar la seguridad pública y mejorar la proximidad del servicio policial al ciudadano.

CONVOCATORIA ANUAL

Se establece también que la Consejería dictará anualmente resolución convocando un proceso selectivo común, en el que se incluirán todas las plazas ofertadas por el turno libre que los ayuntamientos que hayan delegado esta competencia hagan llegar al Gobierno.

La delegación de la competencia municipal a favor de la Administración, que será ejercitada por la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, se articulará mediante la suscripción de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y el Gobierno regional.