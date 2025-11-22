La oposición urge a convocar la Mesa del Parlamento para permitir votar conjuntas las enmiendas al presupuesto

SANTANDER 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oposición en el Parlamento de Cantabria --PRC, PSOE y Vox-- ha urgido la convocatoria de la Mesa de la Cámara para permitir la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley de Presupuestos para 2026 por los tres grupos para su devolución al Gobierno (PP).

Para ello, sus representantes en la Mesa, Javier López Marcano (PRC), Armando Blanco (Vox) y Joaquín Gómez (PSOE) han registrado esta mañana un escrito conjunto solicitando la convocatoria urgente de la Mesa con un único punto en el orden del día: el análisis y la aprobación, en su caso, de una Resolución Interpretativa de los artículos 137.1 del Reglamento de la Cámara, que aclare su aplicación global a todo el procedimiento presupuestario, y del artículo 117.3, que posibilite el procedimiento de votación conjunta de enmiendas de totalidad que contengan el mismo objeto, la devolución del proyecto de ley en discusión.

Además, "dada la urgencia de la actuación", al estar convocado un pleno que requiere de dicha aclaración, han solicitado la reducción de los plazos reglamentarios y la convocatoria de la Mesa antes del Pleno de este lunes, 24 de noviembre, así como la convocatoria de la Junta de Portavoces.

Por último, piden a los servicios de la Cámara que redacten el borrador de dicha resolución en el sentido solicitado por los firmantes y que lo comuniquen a los miembros de la Mesa para su análisis, alegaciones y posterior aprobación.