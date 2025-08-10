La oposición ve a Buruaga "en un mundo irreal" y tacha su discurso de "mitin electoral"

CABEZÓN DE LA SAL 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición al Gobierno cántabro (PP) consideran que su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, está "muy alejada de la realidad", hasta el punto de que "vive en un mundo completamente irreal", y han censurado su "triunfalismo" en el discurso que ha pronunciado este domingo con motivo del Día de Cantabria, que se celebra en Cabezón de la Sal, y que han tildado de "mitin electoral".

Lo han apuntado así la diputada y candidata del PRC, Paula Fernández, el líder del PSOE y nuevo delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Casares, y la portavoz de Vox en el Parlamento, Leticia Díaz, al término de la intervención de la 'popular' en la que ha reivindicado las políticas de su Gobierno para "dar las luces largas" de una región que estaba "sin ilusión", y ha pedido al Estado "un trato igual" entre las comunidades.

Además de los "avances" en áreas como educación, sanidad y en dependencia, la presidenta ha destacado los económicos, con el pleno empleo técnico y el máximo histórico de creación de puestos de trabajo, o la atracción de inversión extranjera.

A juicio de la regionalista, Buruaga "no ha estado a la altura de las circunstancias y a la altura de un día como hoy", pues a sus ojos la presidenta continúa en "una huida hacia adelante, en un país de las maravillas", que tanto en su partido como el conjunto de la ciudadanía -ha añadido- "no comparten y no ven".

"El problema de esta tierra es el día a día; sigue siendo la sanidad, sigue siendo la educación, siguen siendo los pilares del bienestar social y la presidenta vive en un mundo completamente irreal que, evidentemente, nosotros no vamos a compartir", ha indicado Fernández.

Por su parte, Casares ha visto a la jefa de Ejecutivo regional "más preocupada por enfrentar a los cántabros" que por "unir", que es precisamente lo que se reivindica esta jornada y la sociedad.

A ojos del socialista, la presidenta del PP está "muy alejada de la realidad de Cantabria" y de los "problemas" de la región. Y a su parecer, "ha hecho más hoy un mitin electoral del Partido Popular que un acto de declaración institucional al pueblo de Cantabria".

Buruaga ha reivindicado al Estado que cumpla sus compromisos con la comunidad, a lo que el nuevo delegado del Gobierno ha contestado que el Ejecutivo de España está "muy comprometido" con Cantabria y que sus proyectos en la región "avanzan", como la alta velocidad, la red ferroviaria de cercanías, las carreteras o el Desfiladero de la Hermida, ha enumerado. Además, ha incidido en que es la región "mejor financiada" del país.

También ha criticado que la presidenta "se empeña en derribar" los puentes que el propio Casares "tendió" en su toma de posesión hace unos días, y ha insistido en que es "muy importante" trabajar conjuntamente "por el bien de Cantabria". "Hay muchas cosas que como instituciones, como partidos políticos, podemos hacer juntos para hacer mejorar a Cantabria", ha dicho y ha reiterado su colaboración.

Por su parte, la portavoz de Vox se ha vuelto a mostrar sorprendida por el "triunfalismo" de Buruaga, a la que "se le olvida decir que es la campeona de recaudación fiscal, que hay cientos de familias esperando más de quince meses para recibir una resolución de discapacidad o que somos la comunidad con la natalidad más baja de toda Europa". "Se le olvidan muchas cosas", ha apostillado.

Mientras, el diputado y portavoz del grupo parlamentario del PP, Juan José Alonso, ha afirmado que Cantabria hoy "es una tierra de oportunidades" que han generado las políticas 'populares', con un crecimiento económico "que no lo teníamos en los últimos años", pero, también "con grandes retos".

Ha coincido con la presidenta en exigir un trato igual entre autonomías y en reivindicar "lo que le corresponde al Gobierno de España cumplir con Cantabria".