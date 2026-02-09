La orden de la alcaldesa de Cartes de parar el centro de acogida de menores seguirá suspendida

Archivo - La socialista Lorena Cueto, alcadesa de Cartes - AYUNTAMIENTO DE CARTES - Archivo

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El magistrado titular de la plaza número 2 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha confirmado que suspende la resolución de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PP), que ordena la paralización inmediata del centro de acogida para menores migrantes no acompañados habilitado por el Gobierno de Cantabria (PP) en el municipio.

Tras la medida cautelarísima adoptada el pasado jueves a petición del Gobierno de Cantabria y sin escuchar a la administración demandada -el Ayuntamiento de Cartes-, el órgano judicial dio tres días a esta para que presentara alegaciones.

El Consistorio respondió con un escrito el viernes pasado expresando que no se opone a la suspensión y este lunes el magistrado, en un auto dado a conocer a primera hora de esta tarde, confirma la medida y da por cerrado el incidente cautelar.

Dado que el Ayuntamiento no ha alegado "motivo alguno para entender que la decisión adoptada no sea correcta o que su mantenimiento produce una perturbación grave de los intereses generales o de un tercero", "incluso manifiesta su expreso acatamiento", el magistrado confirma que la resolución de la alcaldesa queda en suspenso.

Y "la falta de oposición por la administración demandada a la adopción de la medida cautelar interesada en su momento determina la no imposición de costas", añade el auto.

De hecho, la regidora socialista, al informar que tanto ella como el Ayuntamiento respetaban y acataban el auto judicial, destacó que "lo fundamental" en este asunto es "garantizar los derechos y la protección de los menores" y apuntó que "la prioridad" es "la acogida, el bienestar, la protección y la seguridad" de los mismos.

Así, después de ordenar la paralización inmediata de la casa de acogida, ubicada en el Camino Real de la localidad, y de la polémica originada con esta decisión, se comprometió a trabajar para que "Cartes sea hogar para estos niños y niñas".

Entre tanto, el pasado miércoles pidió "perdón" por lo ocurrido, así como también el secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, aunque no se planteó expulsar a Cueto del partido, mientras desde otras formaciones, como PRC e Izquierda Unida, sí han pedido la dimisión de la alcaldesa.

De su lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Sumar), había solicitado a la regidora socialista que "rectifique de inmediato, pida disculpas y cumpla la ley".