La orquesta La Fórmula protagoniza el cartel de las fiestas de San Pantaleón en Escobedo

Archivo - Fiestas de San Pantaleón en Escobedo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta de Interés Turístico Regional de San Pantaleón, en Escobedo de Camargo, contará este año con la actuación de la orquesta La Fórmula, una de las formaciones más reconocidas del panorama nacional, que actuará el lunes 27 de julio a las 23.00 horas en la campa de la ermita de San Pantaleón.

El concierto, de acceso gratuito, será uno de los principales atractivos del programa festivo organizado por la Junta Vecinal de Escobedo con la colaboración del Ayuntamiento de Camargo y del Gobierno de Cantabria.

El Consistorio ha informado este jueves que las fiestas arrancarán el domingo, 26 de julio, con una jornada en la que la gastronomía y las tradiciones populares son el principal reclamo. Así, a partir de las 10.00 horas comenzará el III Concurso de Ollas Ferroviarias, mientras que a las 13.00 horas se ha convocado a los niños y niñas que deseen participar en el XXV Concurso Infantil de Pintura San Pantaleón.

Tras la cata de las ollas ferroviarias, prevista para las 14.00 horas, la programación continuará por la tarde con juegos tradicionales cántabros, entre ellos el salto pasiego, el tiro con cuerda y el corte de troncos, además de hinchables, la entrega de premios de los concursos y animación musical con la discoteca Salas.

El lunes, día grande de la festividad, la actividad comenzará a las 11.00 horas con la salida del autobús gratuito desde la plaza de Velilla hasta la ermita de San Pantaleón. A las 12.00 horas se celebrará la misa solemne, cantada por la Coral Santa Cruz de Escobedo, seguida de una sesión vermú con pinchos.

Durante la tarde los más pequeños volverán a disfrutar de los hinchables y la romería, amenizada por Kolossal. A las 21.30 horas se celebrará una parrillada popular y a las 23.00 horas tendrá lugar la actuación de la orquesta La Fórmula. La celebración continuará posteriormente con una nueva sesión de la macrodiscoteca Kolossal, que pondrá el broche final a las fiestas.