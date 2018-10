Osoro apela a la "libertad religiosa y de educación" ante el anuncio de que Religión no contará para nota

Publicado 19/07/2018 13:54:40 CET

SANTANDER, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha asegurado que "la expresión máxima de libertad solamente se da cuando hay libertad religiosa y cuando hay libertad en educación" ante el anuncio realizado la semana pasada por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, sobre que la asignatura de religión dejará de ser "computable con efectos académicos".

"Y no lo digo yo, los grandes pensadores, incluso no cristianos, lo dicen, lo han dicho a través de todos los tiempos", ha manifestado Osoro este jueves en declaraciones a la prensa con motivo de su presencia en la 'V Escuela de Humanidades, Metafísica y Mística Fernando Rielo. Itinerario para la paz. Educación y humanismo', que se celebra esta semana en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

Preguntado por si esta decisión del Gobierno supone que haya menos libertad religiosa, ha asegurado que "no se mete" en si "hay más o menos libertad", pero ha insistido en que "sin libertad religiosa no existe libertad auténtica".

Por otro lado, ha comentado que en este encuentro hablará de la paz, un aspecto en el que entiende que "no puede lograrse la paz sin construir la cultura del encuentro", que "comienza precisamente con el encuentro de Dios con los hombres".

"El Dios cristiano no es un Dios etéreo y abstracto, es un Dios que toma rostro y viene a esta Tierra a encontrarse con los hombres y no prescindir de ninguno, viene para todos los hombres. Esa cultura, que se manifiesta precisamente en su máxima expresión en la Cruz, dando la vida por todos y diciendo además 'Perdónales, porque no saben lo que hacen', necesita no prescindir de esta palabra que es perdón. Sin esta palabra no es posible la paz", ha expresado.