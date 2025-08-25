Otras 146 personas y 34 vehículos abandonan la 'rave' ilegal en la cantera de Roiz

Archivo - Coche de la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTANDER 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Otras 146 personas, y 34 vehículos, han abandonado este lunes la fiesta 'rave' ilegal que se viene desarrollando desde el pasado viernes en la cantera de Roiz, en Valdáliga.

Estos participantes, que se han ido a lo largo del día, hasta las 20.00 horas, se suman a los 81 que abandonaron anoche el lugar, y al medio centenar que hizo lo propio el domingo.

Además, a última hora de la tarde de este lunes habían desmontado las barras de bar y el escenario montados para la celebración, aunque todavía quedaban asistentes y caravanas, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria.

La Guardia Civil desplegó a sus agentes para cerrar los accesos a la zona. Este dispositivo especial se iba a mantener hasta el total desalojo de los asistentes, que el pasado viernes se estimaban en unos 400.

El evento, que carece de autorización, fue convocado por redes sociales. Cuando detectó la convocatoria, la Benemérita puso en marcha un operativo, a las 7.00 horas del sábado, para impedir la entrada de más personas al lugar Y ese día se realizaron controles de drogas y alcohol a las personas que iban saliendo.

Desde la Delegación del Gobierno avisaron que los organizadores se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros y los participantes, multas de entre 150 y 30.000 euros.

Por su parte, la empresa concesionaria de la cantera ha interpuesto una demanda por la ocupación ilegal del espacio.