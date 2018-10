Pablo López presenta su nuevo disco el 30 de junio en Santander

Publicado 22/02/2018 19:18:55 CET

SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pablo López presentará su nuevo disco, 'Camino, fuego y libertad' el próximo 30 de junio en el Palacio de Deportes de Santander, en un concierto que cuenta con el respaldo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria y la colaboración del Ayuntamiento de Santander.

Este concierto se enmarca en las celebraciones del décimo aniversario del festival Música en Grande, para el que se han previsto una serie de conciertos y eventos durante todo el año, informa la organización.

Las entradas estarán disponibles a partir de este viernes, a las 10.00 horas, en la plataforma de venta de 'El Corte Inglés', tanto a través de la página www.elcorteingles.es/entradas como en el teléfono 902 400 222 o de manera física en el servicio de atención al cliente de todos sus centros comerciales en España.

Hay cinco tipos de entradas, dependiendo de la ubicación: grada superior, sin numerar, desde 22 euros; grada media numerada, desde 27 euros; grada inferior numerada, desde 32 euros; pista zona B numerada, desde 38 euros; y pista A numerada, desde 41 euros. A todas las entradas hay que sumar gastos de gestión.

Tras dos discos que le han situado como uno de los autores más relevantes de nuestro país, Pablo López está viviendo el mejor momento de su carrera profesional y el éxito de 'Camino, Fuego y Libertad' no ha hecho más que confirmar su consolidación como uno de los grandes compositores e intérpretes del momento, todo ello coincidiendo con su paso por el programa de televisión 'La Voz', donde ha conquistado a la audiencia por su naturalidad y su sentido del humor.

El artista ha comenzado este mes de febrero la exitosa gira de presentación del disco y ya cuenta con las entradas agotadas en la mayoría de las 50 ciudades por las que recalará, con casos tan espectaculares como el de Barcelona, donde se vendieron todas las localidades en apenas una hora. El tour de Pablo López recorrerá, además, Argentina, Chile y México. En total, disfrutarán del directo del artista malagueño más de 100.000 espectadores.

'CAMINO, FUEGO Y LIBERTAD'

Su tercer álbum ha supuesto "una sorpresa y un golpe de aire fresco", es un disco "impactante, diferente, sincero y arriesgado". Supone una "obra magistral" que cuenta "once grandes historias que confluyen en una sola, la de un camino que a través del fuego y la libertad lleva al encuentro con la vida, con las nuevas oportunidades y con el amor incondicional a todo lo que le rodea".

Once nuevos temas compuestos, grabados y producidos en los estudios The Abbey Road Studios (Londres), USA East West Studios (Los Ángeles), MG Studios (Madrid) y Wiked Sound (Barcelona), con la producción de Kim Fanlo y la involucración total de Pablo y la colaboración de arreglistas y músicos como Aaron Sterling, The London Metropolitan Orchestra o Patxi Urchegui en la sección de vientos.

'Camino, fuego y libertad' es su trabajo "más personal, el más íntimo y emocional" de su carrera. Como él mismo lo define, "es una introspección en sentimientos que no atañen a terceras personas, es un viaje interior no autobiográfico y por eso la gente se siente identificada".