Un pacto por la cultura, los eólicos, los trenes y los menores extranjeros, a debate en el Parlamento

El Parlamento de Cantabria debatirá en el Pleno de este lunes, 20 de octubre, la posibilidad de establecer un pacto por la cultura, además de asuntos como los eólicos, los trenes, la atención a los menores extranjeros no acompañados o la reducción del IVA para el pescado, entre otros.

La sesión, de mañana y tarde, comenzará a las 12.00 horas con la moción del PRC sobre proyectos eólicos con afectación en Cantabria y en particular del parque Briesa.

A continuación, se discutirá una moción del PSOE relacionada con proyectos en terrenos de Sniace y otra de Vox sobre "medidas para poner fin al desvío de fondos públicos para finalidades ajenas a los intereses de nuestra comunidad".

En este Pleno se debatirán y votarán tres Proposiciones No de Ley (PNL). Así, la iniciativa del Grupo Socialista pide un pacto por la cultura, mientras que el PRC plantea agilizar la tramitación de ayudas del programa de producción ecológica.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox solicita con su PNL una reducción del tipo de IVA de los productos del mar para fomentar el consumo de pescado nacional y apoyar a la pesca artesanal.

CONTROL AL GOBIERNO

Ya en el apartado de interpelaciones, Vox quiere conocer las actuaciones que ha realizado el Gobierno respecto a las viviendas afectadas por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Por su parte, el PSOE se interesa por los planes de futuro de los centros de profesores y el PRC por los criterios sobre el estudio informativo del tren entre Santander y Bilbao remitido por el Ministerio de Transportes. Además, pregunta por la atención a menores extranjeros no acompañados tras la renuncia de la Fundación Diagrama.

Las preguntas por cuestiones concretas a los consejeros empezarán con un bloque del Grupo Socialista sobre los efectos de la modificación de la Ley del Suelo. También cuestionará por la previsión de crecimiento económico.

Y el PRC pide explicaciones sobre las actuaciones relacionadas con la carretera CA-151, en Guriezo, al tiempo que pregunta por las objeciones del Ayuntamiento de Santander al proyecto de construcción de 250 viviendas públicas previstas en el El Campón de Peñacastillo. Además, los diputados regionalistas se interesan por la entrega de los trenes de cercanías.

En esta sesión, Vox presenta sendas baterías de preguntas por el sector primario. Quiere saber las medias tomadas frente a la dermatosis nodular en la cabaña bovina y las actuaciones para garantizar la igualdad entre pescadores artesanales y mariscadores.