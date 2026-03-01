El Palacio acoge el estreno de 'Las sombras de Catalina Bárcena', un homenaje a la actriz que encarna Díaz-Aroca

Publicado: domingo, 1 marzo 2026 16:59
SANTANDER 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales acoge el viernes 6 de marzo y sábado 7 el estreno de la obra teatral 'Las sombras de Catalina Bárcena', una de las figuras más brillantes y olvidadas del panorama escénico español del siglo XX y vinculada a Cantabria, que encarnará la intérprete santanderina Miriam Díaz-Aroca.

Ambas citas serán a las 19.30 horas en la Sala Pereda, con una duración de 125 minutos sin descanso.

Junto a Díaz-Aroca estarán sobre el escenario Nuria Gallardo, Juan Gea y Megan Tyler para interpretar esta pieza obra de María José Debén y dirigida por Román Calleja.

Producida por Caroca Teatro y con una narrativa progresiva y profundamente emocional, recorre los momentos clave de la vida de Catalina Bárcena (1888-1978) a través de un juego entre realidad y memoria, donde las sombras de personajes esenciales, como María Guerrero, Gregorio Martínez Sierra o María Lejárraga, la acompañan en su regreso a los escenarios tras más de una década de exilio.

Ambientada en un camerino, horas antes de un reestreno en Madrid, esta pieza pone en valor el legado artístico y humano de una mujer adelantada a su tiempo, atrapada entre la gloria y el olvido.

Aunque nacida en Cuba en 1888, la actriz era hija de emigrantes lebaniegos. Tras una infancia marcada por el desarraigo, encontró en Lebeña su espacio de referencia emocional.

