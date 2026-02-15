El Palacio acoge el sábado 21 el estreno de 'En la casita de Klimt', una obra de danza-teatro de Escena Miriñaque

El Palacio acoge el estreno de 'En la casita de Klimt' de Escena Miriñaque - PALACIO DE FESTIVALES

SANTANDER 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acoge el sábado 21 de febrero el estreno de 'En la casita de Klimt', un relato de danza-teatro de la compañía cántabra Escena Miriñaque dirigida al público familiar.

El escenario de la Sala Argenta acogerá este estreno a partir de las 17.00 horas, con una duración de 35 minutos sin descanso.

'En la casita de Klimt', recomendada a partir de 2 años, se trata de un relato de danza-teatro sobre el paso del tiempo y la imaginación que nunca desaparece, donde las distintas versiones de uno mismo se entrelazan en un juego de movimiento y presencia sobre la base del movimiento y el ritmo.

Con escenografía del joven artista cántabro Néstor del Barrio, el diseño visual parte de una estética 'art noir', inspirada en los colores de los cuadros de Klimt, adaptada al lenguaje escénico.