El Palacio de Exposiciones acoge el domingo 23 una nueva edición de la Feria de Bodas de Santander 'Love Day'

El Palacio de Exposiciones acogerá el domingo 23 de noviembre la Feria de Bodas de Santander 'Love Day', con la participación de más de 60 empresas y proveedores y un amplio programa de actuaciones que dinamizará el evento durante toda la jornada.

En nota de prensa, la alcaldesa, Gema Igual, ha animado a las parejas y a la ciudadanía en general a disfrutar de esta cita que contará con empresas como fincas, hoteles, cátering, joyería, trajes y vestidos, decoración, fotografía, sonido e iluminación, animación, coctelería, repostería y agencias de viajes, vehículos, iluminación, tocados y complementos, y zapatería, entre otros servicios exclusivos.

Igual ha detallado que, durante la feria, en un solo lugar, se reunirán las principales empresas del sector nupcial y de los grandes eventos de forma que será una "excelente" oportunidad para conocer a los "mejores" proveedores, comparar servicios, descubrir las últimas tendencias, obtener asesoramiento personalizado, y aprovechar ofertas y descuentos especiales.

"La esencia de la feria, caracterizada por la cercanía y amabilidad de los proveedores, además de su empeño por crear un espacio expositivo único, continuará siendo el pilar fundamental del evento", ha destacado.

En este sentido, la regidora ha indicado que el evento busca romper con los estereotipos tradicionales de las ferias de bodas y grandes eventos, de forma que ofrecerá además actuaciones en directo, demostraciones originales, sorteos y muchas sorpresas; todo para proporcionar a los visitantes una experiencia "única".

El Ayuntamiento ha destacado que la industria de las bodas se ha ido fortaleciendo desde la pandemia, y Cantabria sigue posicionándose como un destino de moda para parejas locales, nacionales e internacionales, por lo que 'Love Day' promete ser un punto de referencia "imprescindible" para quienes desean hacer de su celebración "algo inolvidable", entregando a los visitantes herramientas esenciales para encontrar a los mejores profesionales y conocer las últimas tendencias en el sector de los grandes eventos.

'Love Day' cuenta con una web propia www.unabodaconencanto.com donde las personas interesadas pueden encontrar todo tipo de información relacionada con la feria. Además, cada proveedor cuenta con su propia sección donde expone su trabajo y la forma de contacto.

También, dispone de una sección donde las parejas pueden conocer el programa del evento, así como todos los detalles de los proveedores, galería de fotos y vídeos de pasadas ediciones.