El Palacio de Festivales acoge el estreno nacional de 'Largo viaje hacia la noche' con Carlos Hipólito

Presentación del estreno absoluto de 'Largo viaje hacia la noche' - PALACIO DE FESTIVALES

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales dará todo el protagonismo al teatro este viernes 25 y el sábado 26 con el estreno nacional de 'Largo viaje hacia la noche', una nueva propuesta escénica sobre la obra de Eugene O'Neill que dirige Ernesto Caballero con un reparto encabezado por el actor Carlos Hipólito.

El intérprete ya intervino en 1988 en una producción que sobre este texto dirigieron Miguel Narros y William Layton, aunque en esa ocasión interpretó el papel del hijo.

Ahora, va a dar vida al patriarca de la familia Tyrone, lo que "es muy especial" para él, tanto en el plano humano como en el profesional. "Es como cerrar el círculo", ha añadido.

En sus palabras 'Largo viaje hacia la noche' es una obra "desgarradora y triste" pero puede "empatizar" con el espectador ya que el referente familiar es "siempre importante" en nuestras vidas.

Hipólito ha ensalzado el trabajo de todo los actores del elenco y ha resaltado el compromiso y las capacidades interpretativas de los jóvenes actores Alex Villazán y Nicolás Illoro.

En la presentación de la obra ha reivindicado a los grandes autores clásicos y ha puesto de manifiesto la importancia de que se produzca un diálogo entre sus textos y los más actuales.

Y ha apostillado que "necesitamos más que nunca saber de donde venimos. Tener claras las referencias".

La versión que se va a estrenar este fin de semana en Santander con un aforo lleno va a reducir su duración a una hora y media para adaptarse al público actual, que "no demanda tanta explicación, tanta descripción", pero en la que no se "pierde lo esencial", ha señalado por su parte Caballero.

El director, que asistió como público a la representación de la obra en 1988, ha comentado que entonces era "muy joven" y "le marcó".

En referencia al texto de Eugene O'Neill, ha explicado que es un clásico del teatro contemporáneo escrito en los años 40 y tiene mucho "autofición" por estar basado en sus experiencias familiares.

Lo ha definido como "un referente de la dramaturgia contemporánea" en el que el autor se "expuso tanto" que no quiso que se estrenara hasta 25 años después de su muerte.

Ha precisado que al frente de la dirección ha intentado abordar "con honestidad" los conflictos de la familia Tyrone, algunos de los cuales pueden ser "universales".

Por otro lado, ha añadido que ha pretendido que la obra se convierta en "una metáfora de lo que es un grupo humano heroico, cada uno tratando a su manera de salvar del naufragio una estructura que ya no tiene sentido".

En su criterio este planteamiento entronca con la "sensibilidad que padecemos hoy en día". Somos "una sociedad que luchamos individualmente" por mantener un sentido "que parece que en muchas ocasiones brilla por su ausencia".

Esa metáfora se ha llevado a lo escénico "con un equipo de actores y artistas que se caracterizan por la excelencia", ha enfatizado.