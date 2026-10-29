El Palacio de Festivales acoge el sábado el estreno de 'Don Juan. Cenizas y sombras' de Ruido Interno

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá este sábado, 31 de octubre, a las 18.30 horas, el estreno de 'Don Juan. Cenizas y sombras', de la compañía cántabra Ruido Interno, que combina los versos de José Zorrilla con el lenguaje audiovisual y culmina, además, una historia de vocación teatral nacida en las aulas hace más de 20 años.

Bajo la dirección y dramaturgia de Juan Carlos Fernández Izquierdo, esta propuesta, de 50 minutos de duración, se aleja de una reconstrucción convencional del drama romántico y se concentra en un núcleo emocional de cuatro personajes: Don Juan, Doña Inés, Brígida y Don Luís, utilizando un lenguaje escénico que incorpora el uso de las nuevas tecnologías.

Fernández Izquierdo y los intérpretes Gloria Aia e Íñigo Sanz han presentado la obra este jueves en rueda de prensa, junto a Mamen Campo, productora de la compañía; y la directora de programación y producción del Palacio de Festivales, Isabel Ibarra.

El director ha explicado que las raíces de esta producción se encuentran en las aulas del IES Manuel Gutiérrez Aragón, donde ejerció como profesor de Bachillerato de Artes y tuvo como alumnos a los cuatro protagonistas del montaje: Gloria Aia, Íñigo Sanz, Aroa Gómez y Pablo González.

"Se puede decir que este Don Juan nació en las aulas del instituto y en las horas extraescolares de actividad escénica, cuando los cuatro protagonistas del montaje eran todavía adolescentes. Aquella experiencia fue tan intensa para este grupo que, años después, los llevó a graduarse en Artes Escénicas", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que una de las particularidades de 'Don Juan. Cenizas y sombras' es la concentración de la acción en cuatro figuras esenciales. Y es que esta adaptación apuesta por un núcleo reducido que permite intensificar las relaciones entre los personajes y profundizar en sus conflictos, manteniendo la fuerza lírica y el ritmo apasionado del texto original, al tiempo que dialoga con la sensibilidad contemporánea.

Dos de los aspectos destacados de esta puesta en escena son, por un lado, la presentación que cada actor hace de su personaje, a través de un monólogo en el que se muestra la relación que han mantenido y cómo le ha afectado a cada uno; y, por otro, la apuesta por la escenografía digital, una de las señas de identidad de Ruido Interno.

La obra integra recursos audiovisuales para situar los distintos ambientes y pasajes de la trama: desde la hostería del Laurel hasta le penumbra de la habitación de Doña Inés, la quinta de Don Juan o la atmósfera irreal del cementerio. Así, aparecerán otros cinco personajes creados con inteligencia artificial (IA).

Con 'Don Juan. Cenizas y sombras', Ruido Interno reivindica el papel transformador de la educación artística en las aulas, demostrando cómo las artes escénicas en la edad escolar pueden ser catalizadoras de vocaciones profesionales cuando existe el impulso y el compromiso adecuados.

PRÓXIMAS FUNCIONES

Tras el estreno de este sábado en el Palacio de Festivales, Ruido Interno llevará esta adaptación de 'Don Juan' al Teatro Municipal de La Bañeza, en León (1 de noviembre), al Teatro Vimenor de Vioño de Piélagos (7 de noviembre) y al Teatro Antiguas Escuelas de Orejo (5 de diciembre).

Ruido Interno es un proyecto cultural que surgió en 2012 para desarrollar su labor en el campo de la gestión, realización, producción y fomento de actividades escénicas y audiovisuales.

La inquietud artística y la trayectoria profesional de sus promotores lleva a la compañía a poner en marcha actividades relacionadas con el mundo audiovisual.

Propuestas contemporáneas que parten de la realización y exhibición de obras teatrales y audiovisuales y de la formación centrada en la transmisión de conocimientos, la investigación y la difusión de los aspectos más interesantes de cada uno de estos procesos creativos.

En la actualidad Ruido Interno tiene en escena nueve espectáculos teatrales.