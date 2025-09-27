El Palacio de Festivales estrena el viernes 3 la obra teatral 'Altra Bilis', de la dramaturga Laila Ripoll

Archivo - El Palacio de Festivales estrena la obra 'Altra Bilis' - PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria estrena el próximo viernes 3 de octubre la obra de teatro 'Atra Bilis', de la dramaturga Laila Ripoll y dirigida por Sandro Cordero.

La representación, que tendrá lugar a las 19.30 horas en la sala Pereda, tiene una duración de 80 minutos y está producida por La estampa teatro, Sótano B e Hilo producciones, según ha informado el Gobierno de Cantabria.

Entre su elenco se encuentran las actrices Laura Orduña, Cristina Lorenzo, Bea Canteli y Concha Rodríguez.

'Atra Bilis' narra la historia de cuatro ancianas "llenas de rencor y amargura", que se reúnen en el velatorio del esposo de Nazaria Alba Montenegro en una noche de tormenta.

El ambiente es propicio para la conversación y surgen los recuerdos, los desamores, los secretos y los odios ocultos que "abren la tapa de los truenos".

En el transcurso de esa noche tormentosa, saldrá a relucir desde el asesinato de un bebé hasta la muerte de un gato; desde infidelidades cometidas hace cincuenta años, hasta engaños del día anterior.