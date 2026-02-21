El Palacio de Festivales ofrecerá el día 27 un concierto de música clásica de la Sinfonía Varsovia

Archivo - Sinfonía Varsovia. - BARTBARCZYK.COM PHONE/PALACIO FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Santander ofrecerá el próximo viernes, 27 de febrero, a las 19.30 horas, un concierto de música clásica de la orquesta polaca Sinfonía Varsovia, con Fumiaki Miura al violín y el director Pinchas Zukerman al violín y la viola.

La actuación tendrá lugar en la Sala Argenta y se repartirá en dos partes de 55 y 35 minutos cada una. Así, la primera la protagonizará un concierto para dos violines de Bach y otro de Kilar, mientras que la segunda consistirá en una sinfonía concertante para violín y viola de Mozart y la sinfonía número 8 de Dvorak.

La orquesta Sinfonía Varsovia ha sido la embajadora de la cultura musical polaca desde sus inicios. El conjunto continúa la tradición de la Orquesta de Cámara Polaca de Jerzy Maksymiuk, fundada en 1972, de la que surgió como resultado de su ampliación.

El impulso para ampliar el conjunto lo dio en 1984 la llegada del violinista Yehudi Menuhin, que pronto asumió el cargo de primer director invitado.

A lo largo de los años ha ofrecido más de 4.000 conciertos, actuando en algunas de las salas de concierto más prestigiosas del mundo.

Sinfonía Varsovia ha grabado más de 300 discos, entre otros para Decca, Deutsche Grammophon, Naxos, Sony y Warner. El repertorio grabado incluye obras desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Un lugar especial en el programa de conciertos de la orquesta lo ocupan las obras de compositores polacos. También ha convocado un concurso para el diseño arquitectónico de un centro musical con la mayor sala de conciertos de Polonia.

Desde 2004, Janusz Marynowski desempeña las funciones de director.

FUMIAKI MIURA

Fumiaki Miura, nacido en Tokio, comenzó su educación musical en el conservatorio de su ciudad natal antes de trasladarse a Viena para continuar sus estudios. Desde los 18 años cuenta con Pinchas Zukerman como mentor y guía.

En 2009 obtuvo el Primer Premio en el prestigioso Concurso Internacional de Violín Joseph Joachim Hannover, siendo el ganador más joven de la historia.

Desde 2018, ejerce como líder artístico de ARK Classics, festival anual de música en el Suntory Hall de Tokio. Miura fue nombrado director musical del Festival Internacional de Música de Miyazaki, con efecto a partir de abril de 2025.

Miura se embarca en los ciclos de las sonatas completas para violín de Beethoven con el pianista japonés Kazune Shimizu. Su discografía incluye sonatas para violín de Prokofiev con el pianista Itamar Golan para Sony Japón, así como conciertos para violín de Mendelssohn y Chaikovski con la Deutsches Symphonie-Orchester de Berlín y Hannu Lintu publicados por el sello Avex-Classics.

Fue elegido Forbes 30 under 30 Asia 2022. También ha sido elegido Forbes 30 under 30 Japan 2019.

PINCHAS ZUKERMAN

Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Pinchas Zukerman es uno de los músicos más solicitados y versátiles de la actualidad: solista de violín y viola, director de orquesta y músico de cámara. Ha obtenido dos premios Grammy y 21 nominaciones.

Entre las actuaciones más destacadas de sus temporadas se incluyen actuaciones con la Orquesta Sinfónica de Dallas, la Orquesta de Cámara Inglesa, la Deutsche Radio Philharmonie, la Mannheimer Philharmoniker, la Sinfónica de Adelaide, la Orquesta Nacional de Lyon y las orquestas de Valencia y Castilla y León de España, o Sinfonía Varsovia.

Dedicado profesor y defensor de los jóvenes músicos, ha sido presidente del Programa de Interpretación Pinchas Zukerman en la Manhattan School of Music durante más de 25 años, y ha sido profesor en destacadas instituciones del Reino Unido, Israel, China y Canadá, entre otras.

Como mentor, ha inspirado a generaciones de jóvenes músicos que han destacado en la interpretación, la enseñanza y la dirección de festivales de música de todo el mundo.

Zukerman ha recibido doctorados honoris causa de la Universidad Brown, la Universidad Queen de Kingston, Ontario, y la Universidad de Calgary, así como la Medalla Nacional de las Artes del presidente Ronald Reagan. Ha recibido el Premio Isaac Stern a la Excelencia Artística en Música Clásica.