El Palacio de Festivales programa esta semana un homenaje a Shostakovich y 'La mujer rota', con Anabel Alonso

Archivo - El Palacio de Festivales de Cantabria ofrece esta semana 'La mujer rota', de Simone de Beauvoir, con Anabel Alonso en escena. - PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria ofrecerá esta próxima semana, los días 22, 23 y 24 de octubre, dos propuestas culturales que combinan música clásica y teatro, ya que la Madrid Soloists Chamber Orchestra (MSCO) rendirá homenaje al compositor Dmitri Shostakovich en el 120 aniversario de su nacimiento, mientras que la actriz Anabel Alonso protagonizará 'La mujer rota', una adaptación escénica del texto de Simone de Beauvoir dirigida por Heidi Steinhardt.

En un comunicado, ,a organización ha subrayado que el concierto de música clásica tendrá lugar el jueves, 22 de octubre, a las 19.30 horas, en la Sala Argenta, con un programa dividido en dos partes y un descanso intermedio.

La formación actuará bajo la dirección de su concertino, Gábor Szabó, con Alexandra Segal al piano y Marcos García Vaquero a la trompeta.

La propuesta recorrerá distintas etapas de la tradición musical rusa, desde el romanticismo hasta la modernidad del siglo XX, a través de tres composiciones de Anton Arensky y Shostakovich.

La programación continuará el viernes 23 y el sábado 24 de octubre con La mujer rota, de Simone de Beauvoir, en la Sala Pereda, a las 19.30 horas.

La producción de LAZONA, dirigida por Heidi Steinhardt y protagonizada por Anabel Alonso, tendrá una duración de 90 minutos sin descanso.

La obra presenta a Murielle, una mujer que pasa la Nochevieja sola, enfrentada a los recuerdos, las pérdidas y un presente marcado por la soledad, mientras intenta afrontar el deterioro de sus relaciones familiares y de su autoestima.

La adaptación de 'Monólogo', una de las piezas que integran 'La mujer rota', aborda cuestiones como la identidad femenina, la injusticia social, la maternidad y el derecho de las mujeres a desarrollar una vida plena.

Steinhardt propone una exploración psicológica de una protagonista desgarrada por sus circunstancias, en la que el dolor convive con el humor y la palabra se convierte en una forma de expresar sus heridas.

Las entradas para ambas funciones teatrales están agotadas en venta anticipada, aunque el 10% del aforo reservado por la normativa de espectáculos de Cantabria se pondrá a disposición del público en taquilla y a través de la página web a partir de las 11.00 horas de los días correspondientes a cada representación.