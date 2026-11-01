El Palacio de Festivales programa tres espectáculos de flamenco y música del 5 al 7 de noviembre

Archivo - El artista Juan Gómez 'Chicuelo'. - UIMP - Archivo

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria ofrecerá del 5 al 7 de noviembre tres propuestas musicales y de danza con el flamenco como protagonista, de la mano del tablao Las Carboneras, el espectáculo 'Tres piezas' y la cantante María José Llergo.

La programación comenzará el jueves, 5 de noviembre, con dos funciones de Las Carboneras, a las 19.30 y 22.00 horas, con una duración de 60 minutos sin descanso. Las entradas de venta anticipada están agotadas.

El espectáculo contará con José Manuel Martínez Muñoz, 'El Peli', a la guitarra; Luis Hernández y Gabriel de la Tomasa al cante, y Aitana Rousseau, Florencia Oz y Adrián Santana al baile.

El viernes 6, a las 19.30 horas, el Escenario Argenta acogerá 'Tres piezas', de Karen Lugo, José Maldonado y Juan Gómez 'Chicuelo'. La propuesta, de 70 minutos sin descanso, combina danza y música con el flamenco como lenguaje principal y explora las relaciones entre identidad y conexión con los demás.

La dirección, coreografía e interpretación corresponden a Karen Lugo y José Maldonado, mientras que Juan Gómez 'Chicuelo' firma la música original y participa en su interpretación.

Por último, el sábado 7, a las 19.30 horas, la Sala Argenta recibirá a María José Llergo con 'El juego Tour', un concierto de 90 minutos sin descanso en el que presentará su nuevo álbum, 'El juego'.

La gira traslada al directo la nueva propuesta artística de la cantante, que combina la raíz flamenca con nuevos sonidos y experimentación.

Tras recorrer distintas ciudades españolas, continuará su recorrido europeo con paradas en Dublín, Manchester, Londres, Bruselas, Ámsterdam, Copenhague, Berlín, Winterthur y Lausana.