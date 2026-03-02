El Palacio de la Magdalena acoge este viernes la presentación del programa 'Santander Destino Sostenible'

Archivo - Palacio de la Magdalena - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Magdalena acoge este viernes, 6 de marzo, la presentación al sector turístico de Santander -alojamientos hoteleros, restauración, empresas actividades turísticas, etcétera- del programa 'Santander Destino Sostenible by Bioscore'.

Así lo ha informado este lunes en un comunicado el concejal de Turismo, Fran Arias, quien ha asegurado que se trata de un ambicioso programa, que, con la colaboración y participación de las empresas turísticas de Santander, facilitará el avance en sostenibilidad turística para el sector y ecosistema turísticos, y el conjunto de destino.

El programa busca facilitar a las empresas turísticas de Santander (alojamiento hotelero, restauración, empresas turísticas de actividades y experiencias, museos y centros visitables, transporte turístico, etcétera) la aplicación e implantación de buenas prácticas en sostenibilidad turística, incluyendo, una evaluación inicial en sostenibilidad, personalizada para cada participante, el cálculo de huella de carbono de la actividad (turística) & Plan de Reducción de Emisiones; y un soporte para definición métricas e indicadores sostenibilidad y Plan de Mejora, soportada en Plataforma Bioscore Data Platform.

Además, incluirá un Plan de Formación (presencial y on line), manuales de Buenas Prácticas en Sostenibilidad, y la certificación voluntaria de cada empresa, en relación a cumplimiento de requisitos de estándares de sostenibilidad Bioscore, validado por tercera parte, en el marco del proyecto.

Todo ello acompañados con el apoyo y asesoramiento técnico del equipo de BIOSCORE Sustainability a través de su plataforma Bioscore Data Platform, y los estándares de sostenibilidad de Bioscore, reconocidos por las principales OTAs, TTOO y el conjunto del ecosistema y mercado turístico nacional, e internacional.

El programa se financia en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística de Santander 'Norte Litoral - Costa Quebrada', fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).