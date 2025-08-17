SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Magdalena ofrece visitas teatralizadas los domingos 24 de agosto y 7 de septiembre, en dos sesiones, a las 12.15 y a las 13.15 horas, y con una duración aproximada de 50 minutos.

Así lo ha informado en nota de prensa el concejal de Turismo, Fran Arias, quien ha explicado que las visitas están gestionadas por la compañía de teatro 'Amalgama', que ya las realizaron durante el año 2023.

El edil ha señalado que este formato de visita "está teniendo una gran acogida todos los veranos" y que nuevamente se ha modificado el guion y los actores.

Como hilo conductor, uno de los personajes que representa al personal de servicio del Palacio va descubriendo las instalaciones y los distintos personajes relevantes en la historia de los últimos 113 años del edificio histórico.

Así, se representará desde Gonzalo Bringas, uno de los arquitectos encargado de su diseño, pasando por Alfonso XIII y La Reina Victoria Eugenia, que desvelan secretos de los veraneos santanderinos, y Federico García Lorca que habla de sus obras de teatro en época de la Universidad de Verano de Santander y su compañía La Barraca.

La visita cuenta con el incentivo de acceder a una pequeña zona de la primera planta, que sólo es visitable en las actividades premium o teatralizadas y tiene un precio de 17 euros.

Asimismo, hasta el 15 de septiembre y debido a la actividad de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), las visitas guiadas son los sábados, a las 10.00, 11.00, 16.00 y 17.00 horas; y los domingos, a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas. Para ambas, las entradas están disponibles en https://palaciomagdalena.com/ y www.entradas.santander.es.

Además, durante los fines de semana de más demanda, se realizarán visitas adicionales a las ofertadas, dentro de los horarios indicados.

Las visitas tienen un precio de 6,50 euros para el público general; de 4,50 euros para mayores, jóvenes, personas desempleadas y familias numerosas; y son gratuitas para los menores de 6 años.

El Palacio de La Magdalena adecúa así su horario para compatibilizar su actividad como atractivo cultural y turístico con la actividad académica de la UIMP.

El Ayuntamiento ha indicado que las visitas ofrecen la oportunidad de conocer un edificio que, además de ser testigo directo de la historia de Santander, "se consolida como referente turístico y cultural de la ciudad y es una de las principales sedes también para el turismo MICE".

ATRACTIVOS

El público puede recorrer los distintos salones y estancias, entre las que destacan el Salón de Baile, uno de los preferidos de la reina Victoria Eugenia, presidido por un busto de ella obra de Conrad Dressler.

También pueden conocer el Salón de Familia, que alberga, entre otras piezas, el retrato de la reina Victoria Eugenia obra de Sorolla y el del Conde de Barcelona, obra de Sotomayor, o el Hall Real, donde se pueden ver los Bargueños renacentistas españoles de finales del S.XVI o el Retrato de los Infantes, obra del pintor valenciano Manuel Benedito.

En la planta principal, se encuentra la sala de Alfonso XIII, el Hall Real, el Comedor de Gala, el Salón de Baile y el Salón de Familia.

El recinto de La Magdalena y los exteriores del palacio abren cada día, con acceso gratuito, en horario de 08.00 a 22.00 horas.