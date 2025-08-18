El Palacio trae a Lola Herrera, Rozalén, Farruquito y el estreno de 'Dulcinea' con Paloma San Basilio

Presentación de la nueva temporada del Palacio de Festivales - GOBIERNO DE CANTABRIA

Cultura programa de septiembre a enero 41 espectáculos con cinco estrenos, y actuarán también Javier Gutiérrez, Vicente Amigo y Miguel Poveda

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá entre los meses de septiembre y enero un total de 53 funciones de 41 espectáculos, de los que cinco son estrenos absolutos, cuatro de ellos de artistas de la región.

Por sus escenarios pasarán nombres destacados como Javier Gutiérrez, Ernesto Alterio, Emma Suárez, Lola Herrera, Vicente Amigo, Rozalén, Luis Piedrahita, Eva Hache, Farruquito, Miguel Poveda o Paloma San Basilio, que protagonizará el estreno de 'Dulcinea'.

Actuarán dentro de los ciclos habituales de teatro, música, danza, lírica, circo, magia, humor, musicales y recitales, con los que también vendrán a Santander el Ballet Nacional de España o el London City Ballet. Se trata de "primerísimas" figuras nacionales e internacionales que mostrarán "su talento" y la "pluralidad" de sus trabajos.

Así lo ha destacado este lunes el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, durante la presentación de la nueva programación del Palacio de Festivales con la que se recuperar el formato 'semestral' -desde mediados de septiembre a hasta finales de enero-, a diferencia de la anterior que tuvo carácter anual.

Junto al consejero han estado presentes la directora de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, María Fernández Rosillo, e Isabel Ibarra, responsable de Programación y Producción del Palacio.

APERTURA Y CLAUSURA

Esta nueva temporada arrancará el 13 de septiembre con el estreno del espectáculo de danza 'Lake machine', dirigida por la coreógrafa Mari Paula. Se trata de una propuesta artística que explora el amor, la muerte y la liberación a través del cuerpo femenino, en el que se transforman personajes clásicos como Odette, Odile y Ofelia en figuras contemporáneas con una narrativa feminista.

Y terminará el 31 de enero de 2026 con un concierto de una de las agrupaciones sinfónicas más destacadas del panorama europeo, la Orquesta Sinfónica de Bamberg, dirigida por Jakub Hrusa, con Sol Gabeta como primera violonchelista.

Martínez Abad ha destacado que esta nueva programación se define por "la "variedad de sus contenidos, la calidad y el compromiso con los creadores y artistas cántabros", y ha precisado que es un programa "abierto" que busca fidelizar al público que acude con asiduidad al Palacio y, al mismo tiempo, atraer a otros espectadores.

ARTISTAS CÁNTABROS

Ha hecho hincapié en el "compromiso" del Gobierno "por fortalecer y desarrollar" la dramaturgia y la creación escénica y artística que "nace y se hace en Cantabria", dado que uno de los objetivos de la programación también es que las compañías y artistas cántabros tengan un "destacado" protagonismo en el Palacio.

De este modo, entre las propuestas regionales estarán la de la compañía Quasar Teatro, que estrenará el 30 de enero la obra 'La maladie de la mort', de Marguerite Duras, en el escenario de la sala Argenta.

Asimismo, se incluyen las actuaciones de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, bajo la dirección de Paula Sumillera; la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP Ataúlfo Argenta, con Vicent Pelechano a la batuta, y el Coro Lírico de Cantabria, dirigido por Elena Ramos.

Además, en el marco de la programación del Palacio, tendrán lugar eventos como el festival 'Santander de Boleros', organizado por la agrupación 'Jueves de Laredo'; el XV Festival Internacional de la Magia y lo Visual, coordinado por Raúl Alegría, y el certamen de circo 'En la cuerda floja' organizado por la compañía 'El café de las artes'.

Mientras, la compañía 'Ruido interno' estrenará el espectáculo familiar 'A simple vista'.

A ello se une un "excepcional" concierto a cargo de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, con Miguel Trápaga a la guitarra y Ana María Valderrama a violín, bajo la dirección de Isabel Rubio, quienes descubrirán "el alma sinfónica" de Cantabria a través de un concierto que dará voz a tres generaciones de compositores cántabros: Jesús de Monasterio, Arturo Dúo Vital y José Manuel Fernández.

ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

La nueva programación del Palacio de Festivales recoge nombres como los dramaturgos Juan Mayorga y Laila Ripoll; actores como Javier Gutiérrez, Ernesto Alterio, Emma Suárez, Lola Herrera o el cántabro Alberto Iglesias, así como cantantes como Rozalén y Paloma San Basilio que protagonizarán teatros musicales, la primera de ellas 28 y 29 de noviembre con un espectáculo sobre Chavela y la segunda el 21 y 22 del mismo mes con el estreno de 'Dulcinea'.

Además, pasarán por las salas del Palacio orquestas como la IMA Baroque Ensemble; Il Gardellino Orchestra bajo la dirección de Christoph Prégardien, y la Orquesta Sinfónica de Bamberg.

Por su parte, el ciclo de danza contará con la presencia del Ballet Nacional de España, Farruquito y el London City Ballet, entre otros.

La guitarra flamenca de Vicente Amigo, la voz de Miguel Poveda, el jazz y el góspel, conforman la oferta de los recitales, mientras que el humor llegará de la mano de Eva Hache o Luis Piedrahita.

Entre los musicales destaca 'Tarzán', basado en el clásico cuento. Además circo, magia y espectáculos familiares tejen un programa que busca "satisfacer a un público exigente y que requiere nuevas experiencias", según ha explicado Ibarra.

VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS

La venta de abonos se abrirá este martes, 19 de agosto, hasta el día 23 para los generales, y los de ciclo se pondrán a la venta del 26 al 30 de agosto.

En cuanto a la tarjeta 'Los Amigos del Palacio' y las personas con movilidad reducida, podrán adquirir sus localidades el 2 de septiembre, y el público en general a partir del día 3 del mismo mes, a través de los canales habituales de venta.

Se mantienen los precios especiales de 'Minuto Joven', para espectadores de hasta 30 años con un beneficio de un 50% de descuento en los espectáculos marcados, y las entradas estarán disponibles 60 minutos antes de comenzar la representación.

También se oferta la llamada 'Tarifa Grada Joven' para espectadores de 12 a 30 años que tengan el Carné Joven Europeo.