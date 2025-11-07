Paralización cautelar de la adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria de Camargo

CAMARGO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha paralizado de forma cautelar el procedimiento para adjudicar el nuevo contrato de limpieza viaria de Camargo, en respuesta al recurso presentado por la actual adjudicataria -Sintrasa- contra los pliegos de contratación ya que, a su juicio, "favorecen a las grandes empresas y excluyen a las pymes".

El TACRC, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha decidido suspender el procedimiento hasta resolver el fondo del recurso ya que su continuidad "puede ocasionar perjuicios de difícil o imposible reparación", según ha informado el PRC de Camargo, que ha tenido acceso a dicha resolución publicada este jueves.

El Pleno aprobó el pasado 25 de septiembre, con el apoyo del PP y Vox, y la abstención del PSOE y PRC, el expediente que recoge los pliegos del nuevo contrato de limpieza viaria, con una inversión cercana a los 10,7 millones de euros en los próximos cinco años.

Según ha explicado el PRC, Sintrasa impugnó la obligación recogida en dichos pliegos para "que la nueva adjudicataria disponga desde el primer día de maquinaria propia e instalaciones contratadas con anterioridad a la adjudicación, sin posibilidad de emplear medios actuales, ni alquilar equipamiento temporal".

La compañía recurrente considera que esas condiciones son "desproporcionadas" y "excluyen a las pequeñas y medianas empresas del procedimiento, favoreciendo únicamente a las grandes operadoras ya implantadas en la zona".

"FALTA DE RIGOR TÉCNICO"

El portavoz regionalista en Camargo, Eugenio Gómez, ha pedido explicaciones al alcalde, Diego Movellán (PP), a quien a reprochado "las prisas y el triunfalismo" por la aprobación de las bases de dicho contrato de limpieza, "a pesar de las dudas manifestadas entonces por los grupos regionalista y socialista en el Pleno".

"No lo veíamos claro y ahora un tribunal nos da la razón", ha manifestado el portavoz del PRC, quien ha recordado que es "la segunda vez que Movellán fracasa en el intento de adjudicar el servicio de limpieza", después de que la primera licitación quedara desierta por falta de ofertas.

A su juicio, esta nueva paralización pone de manifiesto "la falta de rigor técnico y de planificación" del equipo de Gobierno del PP en la gestión de un servicio "esencial" para los vecinos, por lo que el alcalde "debe dar explicaciones inmediatas por este nuevo revés administrativo que cuestiona sus decisiones y prolonga los numerosos problemas de limpieza que padece el municipio".

Para el portavoz del PRC, este "nuevo revés administrativo" genera "graves perjuicios" tanto para los trabajadores del servicio de limpieza, que permanecen "en situación precaria desde 2016", como para los vecinos de Camargo, que "sufren un servicio deficiente, prestado con medios insuficientes, en precario y sin la calidad que merecen, en contra de las promesas del alcalde del PP".

LA EMPRESA ACTUAL, "SIN MEDIOS SUFICIENTES"

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Amancio Bárcena (PP), ha señalado que se trata de una suspensión cautelar "habitual" mientras el Tribunal analiza el fondo del recurso presentado por la actual empresa adjudicataria, la cual "no se ha presentado a la litación" tras "reconocer que no dispone de medios suficientes para prestar el servicio que requerimos los camargueses".

Bárcena ha lamentado las declaraciones de los regionalistas en las que, a su juicio, exhiben un "desconocimiento" acerca de este tipo de procesos administrativos, motivo por el que "en ocho años de gobierno no fueran capaces de sacar adelante uno de los muchos contratos que dejaron en precario, como es el caso del que nos ocupa, el de la limpieza viaria, además del relacionado a la recogida de basuras o el de parques y jardines", ha apostillado.

Según ha indicado, "el Tribunal actúa de oficio en estos casos para analizar las alegaciones, y este tipo de suspensiones son medidas cautelares previstas por ley, no una sentencia ni una resolución definitiva".

Y ha aseverado que "en los próximos días se resolverá el fondo del asunto con total normalidad", como "ya ha sucedido anteriormente" con esta empresa, a la que el Tribunal de Recursos "no dio la razón" en el anterior procedimiento.

A juicio del portavoz 'popular', "el único objetivo de la empresa concesionaria del contrato de limpieza viaria es retrasar un proceso que va a suponer una mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos y vecinas Camargo".

"El recurso busca dilatar la adjudicación y mantener un modelo obsoleto, mientras este equipo de Gobierno trabaja para ofrecer un servicio moderno, con más maquinaria, más limpieza y mejores condiciones laborales", ha aseverado Bárcena, para quien "es evidente que actúa con mala fe, sin mayor motivo que ralentizar el procedimiento".

Asimismo, el portavoz del equipo de Gobierno ha apuntado que esta situación que no les "desvía" de su objetivo de "poner en marcha, cuanto antes, un contrato de limpieza viaria eficaz en los ocho pueblos del municipio".