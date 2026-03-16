El Parlamento de Cantabria apoya prohibir el burka y el niqab en espacios públicos

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SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado dos iniciativas en las que se pide al Gobierno regional (PP) que, a su vez, inste al central (PSOE-Unidas Podemos) a regular y prohibir el uso del burka, el niqab y otros elementos que cubran el rostro e impidan la identificación en espacios públicos, tanto por razones de seguridad como de preservación de los derechos de la mujer.

Se trata de dos proposiciones no de ley (PNL) presentadas por el PP y Vox, que en el caso de la primera ha contado con el apoyo de ambos grupos y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio; la abstención del PRC y el rechazo del PSOE. Mientras que en la de Vox han votado en contra tanto los regionalistas como los socialistas.

Tanto los 'populares' como Vox han defendido que estas iniciativas buscan "garantizar la libertad, la igualdad, la convivencia democrática y la protección de los derechos fundamentales". Sin embargo, los socialistas las han tachado de "racistas y populistas", y los regionalistas, incluso, han aseverado que la PNL de Vox es "inconstitucional".

En concreto, la proposición no de ley de los 'populares' pretende que desde la Cámara autonómica se respalde la Proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo Popular en las Cortes Generales que persigue regular el uso de prendas como el burka y el niqab y otros elementos que cubran de manera integral el rostro en espacios públicos, prohibiendo aquellos que dificulten la visibilidad del mismo, tanto por razones de seguridad como de preservación del derecho a la dignidad humana y, particularmente, de los derechos de la mujer.

Asimismo, pide instar al Gobierno de España a contemplar las modificaciones legales necesarias para que, en el ámbito de las dependencias de edificios de titularidad o de acceso público, se permita la identificación visual del rostro --con independencia de origen, motivación o significado y garantizando la proporcionalidad y pleno respeto a los derechos fundamentales-- cuando resulte imprescindible para la prestación de servicios públicos, la verificación de identidad, la seguridad de usuarios y empleados públicos y el normal funcionamiento de los servicios municipales.

En la iniciativa se excluye de esta previsión los supuestos debidamente acreditados por: razones médicas, sanitarias o higiénicas; exigencias laborales o de protección profesional; actividades culturales, festivas o tradicionales autorizadas; condiciones meteorológicas adversas y otros supuestos expresamente previstos por norma con rango de ley.

Mientras que en la iniciativa de Vox se insta al Ejecutivo central a declarar que el burka y el niqab, así como cualquier otro atuendo o vestimenta islámica que cubra mayoritariamente el rostro, "atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres y son incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres".

También defiende promover la prohibición del burka y el niqab, así como cualquier otro atuendo o vestimenta islámica que impida la identificación de quien lo use en todos los edificios y espacios públicos, abiertos y cerrados, incluyendo escuelas, universidades, hospitales, instalaciones deportivas y parques infantiles, por ser "contrario a los derechos fundamentales de las mujeres e incompatible con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres".

Asimismo, pide el "endurecimiento" de toda sanción dirigida a castigar las prácticas islámicas que atentan contra los derechos fundamentales y la dignidad de las mujeres, o que sean incompatibles con la identidad, cultura, usos, modos y costumbres del país; procediendo a la suspensión de las solicitudes y trámites de obtención de la nacionalidad para todo aquel que obligue de forma opresiva a cualquier mujer o niña a vestir cualquier atuendo o vestimenta islámica.

"SÍMBOLO DE SOMETIMIENTO"

El diputado 'popular' Juan José Alonso ha defendido que estas iniciativas buscan "garantizar la libertad, la igualdad, la convivencia democrática y la protección de los derechos fundamentales".

A su juicio, "la utilización del velo integral u otras prendas que ocultan el rostro constituyen sin duda un símbolo de sometimiento y de invisibilidad de la mujer", una práctica que, "en muchos casos, implica situaciones de presión, imposición o subordinación contrarias a los derechos fundamentales de la dignidad de la mujer".

Así, ha sostenido que "la defensa de la igualdad real, no la de la pancarta, exige rechazar cualquier situación que representa subordinación, control, coacción o negación de la igualdad de la mujer".

Asimismo, ha advertido que "la ocultación del rostro dificulta objetivamente la identificación de esas personas y puede alterar el normal funcionamiento de los servicios públicos, afectar a la prevención de delitos".

En la misma línea, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha señalado que el burka y el niqab son "cárceles de tela" y "una mujer en España no puede ser invisible" ni "obligada a ocultar su rostro".

En su opinión, cuando una mujer es "obligada" a cubrir su rostro "no estamos ante una simple diferencia cultural", sino "ante una forma de sometimiento" que "no tiene cabida" en el país.

De esta forma, ha trasladado que "quien llega a España debe saber que aquí hombres y mujeres son iguales". "No basta con pedir que se descubran para entrar en un registro, hay que prohibir que se humille a la mujer en cada rincón de nuestra tierra o de España", ha indicado.

"PROBLEMA QUE NO EXISTE EN LA REGIÓN"

Por su parte, el diputado del PRC Pedro Hernando ve "repugnante" el discurso de Vox, cuya iniciativa, ha aseverado, es "claramente inconstitucional".

"Están instalados en un falso relato, en una amenaza cultural permanente, en los problemas de los emigrantes en Cantabria, en el supuesto choque de civilizaciones en las calles de nuestras ciudades, que sólo existe en su discurso político, que no lo hay en ninguna otra parte", ha manifestado.

Además, ha avisado a los miembros del PP de que "corren el riesgo de que en la derecha solo exista el discurso de Vox" y cuando se quieran dar cuenta "no quedará nadie que hable por ustedes".

Mientras que la diputada socialista Norak Cruz ha señalado que en todos los centros de salud en los que ha trabajado a lo largo de su trayectoria laboral no ha visto "ninguna" mujer que llevara burka o niqab, por lo que ha aseverado que se trata de "un problema que no existe en nuestra región".

"Esto parece una competición sobre quién, Vox o el PP, es más racista o más xenófobo", ha valorado Cruz, quien cree que estas iniciativas quieren "utilizar un problema que no existe" por "intereses ideológicos" para "asegurar pactos de Gobierno" en estos meses de elecciones autonómicas.

Los socialistas consideran que el burka y el niqab son "prendas que representan la opresión y la sumisión de las mujeres", pero no van a "caer en la trampa de apoyar estas iniciativas racistas y populistas", que "lo único que quieren es una prohibición directa en lugar de abordar el problema de raíz".

"Creemos que la integración no se logra expulsando, prohibiendo y señalando, sino garantizando educación, empleo digno y políticas de igualdad", ha sentenciado.