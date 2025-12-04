El Parlamento de Cantabria celebra mañana el acto de la Constitución

Archivo - La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, en su discurso por el Día de la Constitución - PARLAMENTO - Archivo

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria celebrará este año la Constitución --que se conmemora el 6 de diciembre, sábado-- un día antes de la festividad, el viernes 5, con un acto a las 12.30 horas en la Cámara.

La conmemoración de la Carta Magna se adelanta así este 2025 una jornada en la comunidad, que en ediciones anteriores ha celebrado la efeméride en la fecha del aniversario, festivo nacional.

Por el 47 cumpleaños de la Constitución, el Legislativo autonómico ha convocado un acto en el patio del Parlamento que contará con la intervención de su presidenta, María José González Revuelta, junto a un programa cultural que lleva por lema 'Poesía y música. Recordando a Concha Espina'. La cita concluirá con la interpretación del Himno de España.

La Delegación del Gobierno en Cantabria también celebra este año el aniversario de la Constitución Española y lo hace igualmente un día antes de la fiesta.

En concreto, esta institución ha organizado una lectura continuada de la Carta Magna en su sede, en la calle Calvo Sotelo de Santander a partir de las 10.15 horas, y en la que participarán alumnos del IES Santa Clara de la ciudad, así como el delegado, Pedro Casares.