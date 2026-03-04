El Parlamento de Cantabria convoca un minuto de silencio por las víctimas de El Bocal

Archivo - Parlamento De Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria guardará un minuto de silencio hoy a las 11.20 horas, en el Patio Central de la institución por el trágico accidente ocurrido ayer en El Bocal, que se ha cobrado la vida de al menos cinco personas, mientras se busca a una sexta desaparecida, todos ellos estudiantes del IES La Granja de Heras, de Medio Cudeyo.

Durante los dos días de luto, las banderas de todos del edificio ondearán a media asta en el exterior y llevarán crespón negro en el interior del edificio, en señal de duelo y respeto por las víctimas, ha informado la institución.