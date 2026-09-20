El Parlamento debatirá las enmiendas a la totalidad de la ley de autoridad del profesorado e iniciativas sobre Ceuta

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SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Cantabria debatirá y votará este lunes, en la primera sesión del nuevo curso político, las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de autoridad del profesorado, presentadas por PSOE y PRC, y debatirá sendas iniciativas sobre Ceuta planteadas por el PP y Vox.

En un comunicado, el la Cámara ha subrayado que, además, en esta extensa sesión que comenzará las 10.00 horas y se prolongará a lo largo de toda la jornada, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, responderá a los grupos de la oposición sobre inflación, calidad de vida y efectos de la rebaja fiscal.

Tras la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y PRC del proyecto de ley de autoridad del profesorado y de la convivencia escolar en los centros públicos, el pleno tratará el cambio en la Ley de Ordenación del Territorio relacionado con el Parque Tecnológico de Torrelavega, a propuesta del PRC.

A continuación, se abordarán cuatro proposiciones no de ley (PNL). Tanto PP como Vox plantearán iniciativas sobre Ceuta, que se debatirán de manera conjunta.

Por su parte, el PSOE propondrá reducir las ratios de alumnado por aula, mientras que el PRC reclamará incremento de fondos para políticas activas de empleo.

CONTROL AL GOBIERNO

Por otro lado, en este primer pleno del nuevo periodo de sesiones el Gobierno responderá a tres interpelaciones.

Y es que, el Grupo Socialista se interesará por el Proyecto de Modernización del Hospital Sierrallana; el PRC por el Proyecto Altamira; y Vox quiere conocer "actuaciones llevadas a cabo por parte de la Consejería de Educación entre los alumnos de la ESO para poner en valor el papel determinante de Cantabria en la historia de España".

Al tratarse del primer pleno del mes, la presidenta del Ejecutivo cántabro responderá a preguntas formuladas por la oposición.

Así, el Grupo Regionalista planteará una cuestión relacionada con el gasto y la calidad de vida de los cántabros; el PSOE quiere conocer los efectos de la rebaja fiscal; y Vox interrogará a la presienta por la inflación.

La sesión se completará con ocho bloques de preguntas directas a los consejeros del Gobierno regional.

El PSOE preguntará por la carretera Laredo-Seña, la situación laboral de los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud y la negociación del convenio colectivo con el comité de empresa de la Administración Autonómica, cuestión por la que también se interesa Vox.

El PRC solicitará información sobre la situación laboral de los médicos del Banco de Sangre y la adaptación de los centros de atención a la dependencia al nuevo modelo de cuidados.

Mientras que, Vox preguntará por las gestiones del plan de reubicación de los profesionales que ocupaban la Ciudad del Transporte y por el posible impacto de la anunciada huelga indefinida de los médicos.