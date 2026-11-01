El Parlamento debatirá este lunes sobre la figura del PSIR

Pleno del Parlamento de Cantabria - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Cantabria abordará este lunes, 2 de noviembre, cuestiones relacionadas con la vivienda en una sesión en la que los grupos de la oposición preguntarán a la presidenta por la figura del PSIR y los apoyos para aprobar el presupuesto del próximo año.

En un comunicado, la Cámara ha subrayado que la sesión comenzará a las 12.00 horas con la moción de Vox con la que quiere conocer el trabajo del grupo multidisciplinar para actualizar el protocolo de fibromialgia de 2015.

A continuación, se debatirán y votarán tres proposiciones no de ley (PNL). El PSOE pide la tramitación de los títulos de propiedad de las fincas de reemplazo resultantes de las concentraciones parcelarias de Polaciones y Ruente, mientras que el Grupo Regionalista demanda el cambio del decreto que regula el voluntariado de Protección Civil.

Vox, por su parte, defenderá una PNL con la que solicita la retirada del proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria.

CONTROL AL GOBIERNO

En esta sesión, el Gobierno responderá a una interpelación del PRC relacionada con las políticas de juventud; el Grupo Socialista quiere conocer las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria; y Vox pregunta por "la política general en materia de transparencia, fiscalización de recursos públicos, criterios de contratación o concertación de entidades en relación con la acogida de menores no acompañados".

Como cada primer pleno de mes, la presidenta del Gobierno, María José Saénz de Buruaga (PP), responderá a preguntas directas de los grupos.

En esta ocasión, tanto el PSOE como Vox preguntarán por la figura del PSIR mientras que el PRC cuestionará a la presidenta por los apoyos para garantizar la aprobación de los presupuestos de la región.

El pleno continuará con una batería de preguntas de Vox referidas a la reserva de plazas en las convocatorias de Policía Local para miembros de las Fuerzas Armadas.

Este grupo también se interesará por la situación del polígono industrial Vallegón II y por las demandas judiciales de los auxiliares administrativos del SCS.

El Grupo Socialista preguntará por la situación del proyecto de las nuevas instalaciones deportivas de la zona de Tabernilla, en Ampuero, y por estado de conservación del Grupo Escolar Agapito Cagiga de Revilla de Camargo.

Además, el PSOE presentará cuestiones referidas a las plazas de los ciclos formativos de FP más demandadas.