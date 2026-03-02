El Parlamento insta al Gobierno a garantizar la seguridad y la operatividad en el Puerto de Castro Urdiales

Archivo - Puerto de Castro Urdiales.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este lunes, con los votos de todos los grupos y la abstención del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, una moción de Vox relativa a la evaluación y actuaciones de mantenimiento, conservación o reparación llevadas a cabo en el Puerto de Castro Urdiales y la planificación que existe al respecto para 2026, con el objetivo de garantizar su "seguridad y la operatividad".

En concreto, en la iniciativa se insta al Gobierno de Cantabria (PP) a remitir a la Cámara, en el plazo máximo de tres meses, un informe técnico integral actualizado del Puerto de Castro Urdiales que incluya una evaluación estructural del paramento vertical, muros, escaleras, rampas y zonas de acceso; un estudio hidrodinámico de la dársena interior, con identificación de corrientes internas y acumulaciones sedimentarias; y análisis de riesgos para usuarios y determinación de medidas correctoras prioritarias.

Asimismo, se insta al Ejecutivo autonómico a garantizar que cualquier actuación de dragado en la dársena interior esté precedida de informe estructural específico bajo cota de agua, incorporando una planificación para su ejecución conforme a criterios de seguridad y estabilidad estructural.

También pide coordinar con el Ayuntamiento de Castro Urdiales la identificación, diagnóstico y eliminación definitiva de los vertidos a la dársena interior (aguas fecales, hidrocarburos, residuos sólidos, plásticos, residuos vegetales como troncos o hierbas), estableciendo calendario concreto de ejecución.

Además, apuesta por incorporar al Plan de Puertos 2025-2032 una programación específica para el Puerto de Castro Urdiales, con fases definidas, prioridades técnicas, e indicadores de ejecución, que permita su seguimiento público anual ante el Parlamento, definiendo las actuaciones previstas para este ejercicio 2026.

Y pide ejecutar "de manera inmediata" las actuaciones necesarias para garantizar condiciones antideslizantes permanentes, accesibilidad segura y eliminación de puntos de riesgo en escaleras y rampas, mediante soluciones técnicas definitivas y no provisionales.

Finalmente, la propuesta recoge evaluar, en el marco del estudio de ordenación en curso, la zonificación clara de usos, el punto de atraque específico para emergencias y la optimización del número de amarres conforme a criterios técnicos de seguridad y operatividad.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha mostrado una serie de ilustraciones sobre "las condiciones" en las que se encuentran las instalaciones.

Al respecto, ha pedido ejecutar las actuaciones necesarias para eliminar la "inseguridad" y garantizar condiciones antideslizantes permanentes, accesibilidad segura y eliminación de puntos de riesgo en las escaleras y en las rampas. "Es una vergüenza que en 2026 sigamos viendo vertidos de aguas fecales, hidrocarburos, plásticos", ha añadido.

Sin embargo, el diputado 'popular' Juan José Alonso cree que Vox "llega tarde" y "no aporta nada nuevo a lo explicado o expuesto por el consejero (de Fomento, Roberto Media) el pasado lunes" que, entre otras cosas, indicaba que el Puerto de Castro Urdiales se encuentra "plenamente" operativo y que a finales de mayo estará terminado el proyecto de mejora del paramento vertical y pavimentación superior de la dársena por más de 1,5 millones de euros, después de modificar el primer proyecto y aumentar su cuantía.

Por su parte, desde el PRC el diputado Javier López Estrada cree que esta iniciativa es "excesivamente técnica", ya que se introducen parámetros "a los cuales nosotros no podemos ni debemos llegar". A su juicio, "deberíamos estar hablando del Plan de Puertos de Cantabria 2025-2032, que estamos en marzo del 2026 y está sin aprobar".

Mientras que el diputado socialista Pablo Zuloaga ha defendido "responsabilidad política". Ha indicado que cree en la planificación plurianual del Plan de Puertos, en la mejora estructural e integral, en la programación específica en Castro Urdiales, pero "desde una visión de progreso social y económico".

"Castro Urdiales no necesita la importación de conflictos ni los insultos de la extrema derecha que hemos escuchado este fin de semana, necesita inversiones y que se respeten los derechos humanos", ha apostillado.

MENÚ HALAL

Por otro lado, Vox se ha quedado solo a la hora de defender una proposición no de ley sobre el rechazo a la implantación del menú halal en cualquier centro público. Un menú que el partido entiende que es "contrario a nuestras tradiciones, usos y costumbres y otros extremos".

Vox ha advertido que "lo que hoy viene disfrazado de tolerancia como una opción más mañana puede convertirse en la única opción", y ha defendido que "España no puede renunciar a sus raíces culturales ni a su identidad gastronómica por imposiciones y ideológicas externas".

"Los extranjeros, mientras vivan en España, deben adaptarse a los usos y costumbres del país que les acoge y, en ningún caso, tratar de imponer las de sus países de origen", ha sostenido el diputado Armando Blanco.

Sin embargo, el resto de grupos han rechazado la propuesta. Los 'populares', que han presentado una enmienda que ha sido rechazada, han sostenido que en Cantabria "no se da un problema de convivencia entre culturas".

Por su parte, los regionalistas han señalado que este menú "no sustituye al menú general, no se elimina la dieta mediterránea, no se impone ninguna confesión" sino que "garantiza que nadie quede excluido por sus convicciones".

Finalmente, los socialistas han tachado esta iniciativa de Vox de "intolerante, racista, islamófoba". "No estamos ante productos extranjeros, sino ante el producto local tratado de manera diferente", han apuntado.