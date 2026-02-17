El Parlamento mantiene las visitas guiadas gratuitas a la exposición sobre Concha Espina hasta el 31 de marzo - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria mantendrá hasta el 31 de marzo las visitas guiadas gratuitas que ofrece los martes y jueves a la exposición 'Querer, saber, poder', sobre la vida y obra de la escritora cántabra Concha Espina (1869-1955).

La muestra está ubicada en el patio central de la sede parlamentaria y no es necesario apuntarse previamente a la visita, sino que basta con acudir a las 19.00 horas y acceder al edificio por la puerta principal.

Aparte de las visitas guiadas, la exposición se puede visitar libremente de 9 a 20 horas de lunes a viernes, y de 10 a 14 los sábados. Los domingos está cerrada.

La muestra, que se inauguró el 4 de noviembre de 2025 y por tanto suma ya más de tres meses a disposición del público, es resultado del convenio anual de colaboración entre el Parlamento y la Universidad de Cantabria.

A raíz del éxito de la exposición y la demanda continua de visitas, Parlamento y UC acordaron prorrogar el calendario de esta muestra hasta el final de marzo. Se espera poder reutilizar después este valioso material divulgativo, diseñado y realizado con alta calidad por un equipo de la UC, con la ulterior itinerancia total o parcial de la exposición.

Asimismo, a lo largo de este año, UC y Parlamento publicarán un libro con las conferencias dictadas, en el contexto de la exposición, por las investigadoras Rebeca Rodríguez Hoz, Cristina Fernández Gallo y Cristina Martínez Torres, ha informado la Cámara cántabra este martes.