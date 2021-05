El Parlamento pide incluir en el PROT y Plenercan zonas de desarrollo y exclusión eólica

SANTANDER, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha aprobado en el Pleno de este lunes una iniciativa mediante la que insta al Gobierno regional (PRC-PSOE) a incluir en el futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) y Plenercan 2021-2030 zonas de desarrollo y zonas de exclusión de proyectos eólicos.

La iniciativa, una proposición no de ley (PNL) presentada de forma conjunta por los grupos que sustentan al Gobierno de Cantabria, PRC y PSOE, ha contado con el apoyo de todos los grupos de la Cámara menos Vox, que aunque al igual que el resto se ha posicionado a favor de las energías alternativas, se ha abstenido porque opina que lo que quieren los regionalistas, con la "complicidad" de los socialistas, es llevar adelante un "pelotazo eólico".

La PNL recoge que Cantabria "no puede seguir a la cola del desarrollo" de energías renovables y apuesta por ellas "siempre garantizando de manera prioritaria el medio ambiente y el

entorno" en el que se desarrollan los parques eólicos mediante el "estricto" cumplimiento de la legislación vigente a nivel estatal y autonómico.

Por ello, pretende crear zonas de desarrollo eólico en las que los parques generen menor impacto y otras de exclusión, como las zonas de los Valles Pasiegos o Trasmiera, con una "especial fragilidad medioambiental o paisajística".

Así lo ha defendido el regionalista Pedro Hernando, resumiendo que la postura de su partido es que "queremos energía eólica en Cantabria" y "la queremos ya", pero también que cualquier desarrollo debe respetar la legalidad. De hecho, ha recordado que los técnicos del Gobierno han emitido un informe contrario al parque Garma Blanca por el impacto que tendría en los Valles Pasiegos, proponiendo al Ministerio para la Transición Ecológica que dicte una declaración de impacto ambiental desfavorable.

Hernando ha considerado que aprobar esta PNL es "decir sí al futuro de Cantabria" y "decir no a la energía eólica en los Valles Pasiegos".

Por su parte, el socialista Javier García-Oliva se ha centrado en la necesidad de marcar con el PROT y Plenercan el "dónde" se deberían instalar los parques eólicos y "cuánto" es necesario que produzcan, realizando primero una zonificación que determine los lugares en los que se podrían colocar aerogeneradores y, a continuación, determinando la cantidad de energía que podrían producir en base al espacio habilitado.

Este proceso, ha aclarado, es "absolutamente técnico" y "no discutible", ya que no caben "predilecciones" de las administraciones. Por ello, ha apostado por llegar a un acuerdo político para respetar las conclusiones a las que lleguen los estudios técnicos y no "enredarnos en discusiones de aquí sí, aquí no".

Y desde el PP, Roberto Media ha dado las gracias al PRC por "su nueva postura" y su "completo cambio" en torno a los parques eólicos, ya que ha recordado declaraciones de alcaldes regionalistas de ayuntamientos afectados por los proyectos de Garma Blanca o Ribota o el propio presidente, Miguel Ángel Revilla, que en marzo "defendía el parque y un mes más tarde decía en el Parlamento que no quería ver molinos en los Valles Pasiegos", algo que pedro Hernando ha asegurado que es "falso".

El 'popular' se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con el informe emitido por los técnicos del Gobierno, que señala que el impacto de los parques proyectados se tiene que valorar conjuntamente y que su afección ambiental es "inasumible". "Bienvenidos a la postura del PP", ha dicho Media dirigiéndose a los miembros del Ejecutivo, que cree que han dado ese cambio "gracias a la presión del PP y de los vecinos".

Desde Ciudadanos, Félix Álvarez ha lamentado que la implantación de energía eólica en Cantabria es "la historia de un gran fiasco", a pesar de que es "fundamental para un desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático".

Además, cree que el Gobierno "con su dejadez" ha dado pie a que "el populismo germine y se cree una corriente que pretende convencernos de que la energía eólica es muy mala", de modo que "seguimos perdiendo el tren del futuro" y los megavatios renovables "siguen siendo una anécdota".

Por último, el diputado de Vox Cristóbal Palacio ha criticado que "lo único que nos mueve aquí es un pelotazo eólico". Así, ha apuntado que el Gobierno de España ha concedido en el primer año del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PENIEC) licencias de producción de energía eólica por 121 gigavatios, "dos veces y media la cantidad que el plan prevé para diez años", algo que el socialista García-Oliva ha negado, asegurando que aún no hay parques suficientes en el país para llegar al objetivo energético.

Además, tras acusar al Gobierno de querer impulsar un "pelotazo eólico" ha dicho a sus miembros que "vayan preparando el dinero que han ido recibiendo que tienen que devolver", lo que el regionalista Hernando ha considerado una "imputación de un posible delito de cohecho y de prevaricación inadmisible".

PLENERCAN

Y también ha intervenido en el Pleno el consejero de Industria, Javier López Marcano, para responder a una interpelación de Vox sobre los criterios estratégicos en la elaboración del Plenercan 2021-2030, que ha explicado que son la adecuación a las circunstancias actuales, la racionalidad, la potencialidad de Cantabria y la aceptabilidad, ya que se busca "consenso" y "unanimidad".

Sin embargo, ha opinado que realmente a Palacio no le interesaba lo que preguntaba y ha llevado el asunto al Pleno dentro de su "permanente juego, sembrando la duda, la cizaña", ya que el diputado ha criticado en su intervención la "falta de experiencia" de los redactores a los que se ha adjudicado el Plenercan y su "vinculación" con el PRC.

Así lo ha destacado Palacio, quien ha señalado que el plan se ha encomendado a través de dos contratos menores por importe de 28.000 euros entre ambos cuando considera que requeriría de "mucha mayor profundidad y estudio", lo que, "a precios de mercado de consultoría internacional, hubiese tenido un coste muchísimo más alto".

En este sentido, ha puesto de manifiesto la "falta de experiencia previa" en confección de planes energéticos de las dos sociedades contratadas, un punto que el consejero ha rebatido señalando que "los ingenieros cántabros no pueden tener experiencia previa en energía porque no se ha instalado ningún megavatio anteriormente en la región", y ha asegurado que el Plenercan lo revisan técnicos "muy cualificados" de la Consejería.

Palacio ha manifestado también que existe relación entre estos socios con el PRC, explicando que el documento inicial estratégico del Plenercan se ha adjudicado a la sociedad Ingeniería SANPE, cuyo socio es David Santos, hermano del concejal regionalista de Reinosa,

Daniel Santos.

También ha apuntado que el Plenercan ha sido adjudicado a la empresa Star Project Consulting, cuyo socio es Rubén Diego, y que ambos adjudicatarios "tienen tres sociedades en común, lo que arroja serias dudas sobre la neutralidad de la adjudicación y el principio de libre concurrencia que debería cumplir cualquier contrato público".