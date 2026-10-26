El Parlamento urge al Gobierno a que la Cuenta Vivienda para jóvenes esté para el 1 de enero

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SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha instado al Gobierno regional (PP) a que la Cuenta Vivienda para jóvenes esté "plenamente operativa" a partir del 1 de enero del próximo año y le ha urgido a publicar antes del 30 de noviembre del presente ejercicio sus condiciones definitivas y dar a conocer los acuerdos o convenios alcanzados con las entidades financieras para ponerla en marcha.

Así se recoge en la moción del PRC que ha sido aprobada este lunes por el Pleno con el respaldo de todos los grupos parlamentarios y que sucede a la interpelación de la semana pasada al consejero del ramo, Roberto Media, sobre este asunto.

Y es que a los regionalistas les "sorprendió" que Media afirmara en esa intervención que aún se estaba negociando con las entidades financieras.

"Para que un cántabro vaya el día 2 de enero a cualquier entidad financiera y firme un acuerdo para crear una Cuenta Vivienda, créame que las condiciones y los acuerdos con los bancos y el Gobierno de Cantabria tienen que estar firmados antes de finalizar el mes de noviembre. Todos sabemos que si no va a ser imposible", ha advertido el diputado del PRC y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada.

El PP ha votado a favor de la iniciativa, aunque ha recriminado al PRC que la haya presentado cuando el consejero "ya lo dijo" la semana anterior que la Cuenta Vivienda iba a ser una realidad a partir del 1 de enero, que es "exactamente" lo que recoge el acuerdo suscrito por PP y PRC que permitió aprobar los Presupuestos de la comunidad para este 2026.

Concretamente, dicho pacto incluía la creación de una Cuenta Vivienda para menores de 36 años, con una aportación del Gobierno autonómico de 200 euros anuales durante tres años.

Tampoco los populares entienden "muy bien" que el PRC quiera exigir que las condiciones de la Cuenta Vivienda y los acuerdos con los bancos estén antes del 30 de noviembre.

"Supongo que intentan buscar ese hueco que han dejado vacío después de renunciar a ser representantes de los cántabros en el Congreso y en el Senado", ha ironizado el portavoz del PP, Juan José Alonso, aludiendo a la decisión del PRC de no concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre.

A su vez, ha puesto en valor la política de vivienda que el Gobierno del PP ha tenido que "levantar de donde no existía" después de la etapa PRC-PSOE que "sencillamente la ignora". "Fueron ocho años sin una apuesta real por la vivienda protegida, sin incrementar de forma significativa el parque público, sin impulsar promociones públicas relevantes y sin desarrollar un estrategia capaz de responder al principal reto de la comunidad autónoma", ha afirmado.

Alonso ha tildado de "demoledor" el balance de los años del PRC-PSOE en este asunto, un tiempo --ha dicho-- en el que "la vivienda protegida estaba paralizada, no existían proyectos para ejecutarse y Cantabria corría el riesgo de perder una oportunidad histórica para ampliar su parque público de vivienda".

"Cantabria tenía cerca de 13 millones de euros paralizados que podían acabar devolviéndose por una simple razón: no había actuaciones preparadas para invertirlos. Había financiación, había recursos y había oportunidades. Pero lo que no había eran proyectos. Ese es el punto de partida real de esta legislatura", ha aseverado.

Y ha señalado que "frente a quienes dejaron pasar las oportunidades", el Gobierno del PP "está demostrando que con trabajo, con planificación y con gestión es posible construir más vivienda".

Además, ha reivindicado que la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno y que está siendo tramitada en el Parlamento pretende ser "otro instrumento más en esta búsqueda de soluciones" y, por ello, ha pedido el apoyo de los grupos para poderla aprobarla. Para lograrlo, ha llamado a no poner "líneas rojas" y a anteponer "el interés general" al "partidista".

Tras estas palabras del portavoz popular, López Estrada ha asegurado que la iniciativa presentada es "una muestra más del apoyo sincero" de los regionalistas al Gobierno de Cantabria y al cumplimiento de los acuerdos recogidos en el pacto presupuestario con el PRC.

Ha subrayado que el PRC firmó ese documento, "creyendo" que en el PP iban a "ser recíprocos y a cumplir todos los compromisos". "Y créame que sigo teniendo esperanza de que durante estos 60 días que quedan a este año 2026 sean capaces de poner en marcha todo aquello que nosotros firmamos, porque lo propusimos y lo firmamos porque era bueno para los cántabros", ha añadido.

El PSOE, por su parte, no solo ha reivindicado que la Cuenta Vivienda se ponga en marcha "cuanto antes con condiciones claras, conocidas y accesibles" sino que también ha pedido que este tipo de ayuda se consolide en la Ley de Vivienda en tramitación para evitar que ello no solo acabe en un "anuncio de temporada electoral".

"Los jóvenes no necesitan promesas que coincidan con el calendario electoral, necesitan derechos que sobrevivan a las elecciones", ha afirmado el diputado socialista y exvicepresidente regional, Pablo Zuloaga.

Y Vox también ha votado a favor al entender que la Cuenta Vivienda es una medida "muy positiva", aunque no está de acuerdo con que se haya establecido una edad máxima.

Además, su diputado Armando Blanco ha aprovechado el debate de la iniciativa para culpar a PP, PRC y PSOE de la crisis de la vivienda en Cantabria. "Todos ellos son responsables", ha zanjado.