El parque de bomberos de Santander celebra el 24 de mayo una jornada de puertas abiertas

Presentación jornada puertas abiertas Bomberos de Santander - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha organizado para el domingo 24 de mayo una nueva jornada de puertas abiertas en el Parque Municipal de Bomberos (calle José Estrañi, 1), una iniciativa que permitirá a vecinos y visitantes descubrir de cerca la labor que desempeñan los profesionales del servicio.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha destacado que esta actividad supone una oportunidad para acercar el trabajo de los bomberos a la ciudadanía, mostrar los medios con los que cuentan y reconocer la importancia de su labor diaria al servicio de la ciudad.

Durante la mañana, en horario de 10.00 a 13.30 horas, los asistentes podrán recorrer las instalaciones del parque y conocer tanto los vehículos como el equipamiento utilizado en las intervenciones.

La jornada arrancará a las 10.00 horas con la apertura de puertas, incluyendo acceso al museo, exposición de vehículos, materiales y distintas actividades, entre ellas propuestas lúdicas como castillos hinchables para niños.

A las 12.30 horas está prevista una exhibición de maniobras, en la que los bomberos recrearán intervenciones habituales para mostrar sus técnicas de actuación en situaciones de emergencia.

Castillo ha subrayado el carácter divulgativo de esta cita, que cada año reúne a numerosas familias, y ha animado a la ciudadanía a participar. "Es una experiencia pensada para todos los públicos, para conocer de cerca un servicio esencial y fomentar la cultura de la prevención", ha señalado.

El edil ha agradecido además la implicación de los profesionales del cuerpo, "no solo por su trabajo diario, sino por su compromiso en actividades que contribuyen a reforzar el vínculo con los ciudadanos".

Ante la gran afluencia de público que acude habitualmente a la jornada, el edil ha indicado que los ciudadanos disponen de la línea 3 del TUS, con parada en el propio parque, informa el Ayuntamiento en una nota.

PARQUE DE BOMBEROS

El Parque de Bomberos de Santander, inaugurado en el año 2010, cuenta con una superficie de casi 8.000 metros cuadrados, que se estructura en tres cuerpos: el destinado a cocheras con dormitorios en planta primera; un cuerpo principal donde se ubican oficinas, salón de actos, aulas de formación, área social, vestuarios, comedor, gimnasio y piscina de entrenamiento; y el museo, que conserva las piezas y los vehículos históricos del Servicio Municipal.

Para la práctica y entrenamiento, los bomberos disponen de la torre de maniobras, de 21 metros de altura y siete plantas; y de la galería de humo, para simular técnicas de búsqueda y rescate en diferentes tipos de construcciones y edificios.