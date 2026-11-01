El Parque de Cabárceno contará con un nuevo recinto para dromedarios y camellos bactrianos

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SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Cantur, gestora del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, ha sacado a licitación la ejecución de las obras de construcción de un nuevo edificio de guarda y patios de manejo para dromedarios y camellos bactrianos.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que el contrato cuenta con un valor estimado de 642.662,43 euros, IVA incluido, y su ejecución se prolongará durante cinco meses.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 23 de noviembre a las 14.00 horas.

El objetivo de las obras es contar con una edificación moderna que permita trasladar a un mismo espacio, aunque delimitado, a estas dos especies de manejo similar.

La nueva construcción estará equipada para atender las necesidades trasladadas por el personal de la instalación, mejorar el bienestar de los animales, así como facilitar las labores de cuidado.

Las nuevas instalaciones contribuirán a reforzar el trabajo que desarrolla el Parque de Cabárceno en la reproducción de estas especies, especialmente del camello bactriano, considerado en peligro de extinción con una población de poco más de mil ejemplares en libertad.

El emplazamiento escogido se sitúa en la zona noroeste del parque, próxima al acceso por Obregón y zona La Mina.

El recinto está limitado en su lindero sur por una zona de aparcamiento próxima a los recintos de gorilas y tigres, donde se dispondrá de una zona de mirador.

La edificación se ubicará en la zona más despoblada de vegetación dentro de la parcela, en su zona norte, para aprovechar el terreno sin afectar a la masa forestal circundante.

El nuevo edificio contará con una superficie construida de 388,4 metros cuadrados, albergará cuadras específicas para cada especie, espacios independientes para animales enfermos o en aislamiento, un cuarto de instalaciones y una zona de guarda para cuidadores y personal veterinario.

Además, tendrá una superficie exterior acondicionada de 589,8 metros cuadrados destinada a accesos y patios de manejo.

Asimismo, el diseño proyectado plantea una construcción funcional y adaptada al entorno, con una óptima integración ambiental y paisajística del edificio mediante el uso de materiales, tonos y acabados mimetizados con el paisaje.

La edificación contará con revestimiento exterior de listones de madera de pino tratados con aceite para exteriores colocados en disposición vertical sobre zócalo y muros de hormigón.