El Parque de Cabárceno ofrece acceso gratuito hasta el día 7 a los menores de 13 años que acudan disfrazados

El Parque de Cabárceno ofrece acceso gratuito a los menores de 13 años que acudan disfrazados hasta el día 7 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ofrecerá acceso gratuito a los niños y niñas menores de 13 años que acudan disfrazados hasta el próximo sábado, 7 de noviembre, coincidiendo con la semana de vacaciones escolares en Cantabria.

El director de la instalación, Míchel Valdés, ha explicado que esta iniciativa busca facilitar el acceso al parque y ofrecer a las familias "una opción de ocio asequible" para disfrutar de Cabárceno durante este periodo no lectivo.

Además, el parque, gestionado por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Turismo, ha organizado una programación especial que incluye sesiones de cuentacuentos y una mayor frecuencia de la demostración de técnicas de vuelo de aves rapaces.

De este modo, los niños podrán disfrutar de un cuento de misterio que abordará el estigma asociado a algunos animales del Parque de Cabárceno como las serpientes, de la mano de Rebanal Teatro. Las sesiones tendrán lugar diariamente en dos pases, a las 11.00 y a las 13.00 horas, en el Aula de Educación situado en la zona de Granja. El acceso es gratuito hasta completar aforo.

La demostración de técnicas de vuelo de aves rapaces aumenta su frecuencia a dos pases diarios, a las 12.00 y a las 16.00 horas.

Asimismo, el parque amplía los horarios habituales de sus tiendas y establecimientos de hostelería. Los menores que sean titulares de la Tarjeta Amigo de Cabárceno podrán disfrutar de una merienda gratuita en la cafetería La Mina, de 16.00 a 18.00 horas.

Las entradas gratuitas no incluyen el acceso a la telecabina. Quienes deseen utilizar este servicio podrán adquirir el correspondiente billete en las taquillas del parque.