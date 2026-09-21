El Parque de la Naturaleza de Cabárceno incorpora tres ejemplares de varano azul, una especie amenazada de lagarto

Varano azul en Cabárceno. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, gestionado por la empresa pública CANTUR y dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo, ha incorporado tres jóvenes ejemplares de varano azul o varano de MacRae (Varanus macraei), una especie amenazada de lagarto.

Este varano es nativo de la isla de Batanta, en el archipiélago de Raja Ampat (Indonesia), y fue descrito como nueva especie en 2001.

El conocimiento sobre los hábitos y el comportamiento del varano azul en estado salvaje es muy limitado, por lo que la especie es objeto de estudio y seguimiento constante en centros de conservación.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que este tipo de lagarto destaca por su llamativa coloración, una característica que lo ha convertido en una especie codiciada por el tráfico ilegal de fauna.

Así, ha subrayado que, a esta amenaza se suma la pérdida de su hábitat como consecuencia de la tala indiscriminada, lo que ha puesto en peligro a sus reducidas poblaciones silvestres.

Se trata de un lagarto arborícola, de pequeño tamaño y rápido en sus desplazamientos, que no supera los 110 centímetros de longitud. Cuenta con una larga cola prensil, que representa aproximadamente dos tercios de su longitud total, y que le permite aferrarse a las ramas.

Los tres ejemplares han llegado a Cabárceno desde las instalaciones de Faunia y forman parte de nuevos acuerdos de cesión entre instituciones.

El objetivo de esta incorporación es poder contribuir en un futuro próximo a nuevos proyectos de conservación ex situ, como el Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP) de esta especie, en el marco de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).