Pascual avisa que la huelga de médicos está teniendo "consecuencias muy importantes" e insta a la ministra a que negocie

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SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual (PP), ha vuelto a advertir que la "terrible" huelga de médicos está teniendo "consecuencias muy importantes" sobre la actividad asistencial y sobre los ciudadanos, y ha instado de nuevo a la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), a que "se siente a negociar".

Así lo ha señalado este miércoles a preguntas de la prensa, en las que ha indicado que, aunque los porcentajes del seguimiento de la huelga de esta semana --la tercera-- son "similares" a los registrados en las anteriores --que según ha indicado rondan el 20 por ciento--, la caída de actividad es "mucho mayor" porque "es un trabajo en equipo y, cuando un eslabón de la cadena falla, todo el proceso se viene abajo".

"Lo vengo advirtiendo: si esta huelga se completa, si se completan las seis semanas de parada, el impacto asistencial en organización va a ser exactamente igual al del COVID. Retrocederemos tres o cuatro años en todo", ha manifestado.

Por lo tanto, Pascual ha vuelto a pedir a la ministra que "haga el esfuerzo de parar esto" y que se siente a negociar con los sindicatos que están haciendo la huelga. "Todos los consejeros (del país) estamos realmente alarmados del impacto que está teniendo", ha aseverado.

El titular de Salud ha hecho estas declaraciones cuestionado por los medios de comunicación en el acto homenaje a los jubilados del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.