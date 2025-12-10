Pascual defiende que el Plan de Salud Digital abre "muchas puertas" hacia una medicina más preventiva y predictiva

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha defendido que el Plan de Salud Digital de Cantabria "está abriendo muchas puertas hacia una medicina más preventiva y predictiva", más allá de la meramente asistencial, y "marcará un "antes y un después" puesto que va a ser "un elemento transformador crítico" que cambiará la atención sanitaria en la comunidad, "mejorando su calidad, accesibilidad y sostenibilidad".

Pascual ha presentado este miércoles el Encuentro RIS3 'Avanzando en el Plan de Salud Digital' para profundizar en las líneas estratégicas del documento, que confía en que marcará un hito en la modernización y transformación del sistema sanitario de Cantabria, cuya "principal palanca de cambio" será la digitalización.

Ha reconocido que "será un camino largo", porque una transformación disruptiva como la que plantea este Plan implica una sanidad "radicalmente distinta y eso exige muchos cambios", principalmente entre los profesionales.

Pero para ello, Cantabria ha diseñado una estrategia "clara y definida", ha subrayado Pascual, que confía en que los resultados "van a ser mejores de lo que imaginamos" y "construiremos una sanidad más cercana, más equitativa y más adaptada a cada uno de nosotros".

El evento se ha celebrado en el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) con el objetivo de mostrar los avances realizados en el Plan, identificar necesidades de capacitación del ecosistema para ejecutarlo y las de comunicación de los servicios que ofrece, entre otros.

Además de Pascual han participado los directores generales de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital, Óscar Fernández Torre, y de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, Javier Puente, además de Nacho Rodríguez, por parte del CISE.