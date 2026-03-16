Pascual garantiza la implantación "gradual" de la enfermería especialista en Atención Primaria

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha garantizado que Cantabria no perderá fondos estatales vinculados a la implantación de la Enfermería Familiar y Comunitaria en Atención Primaria, que se hará de forma "gradual".

"Los compromisos que nos requería el Ministerio los vamos a cumplir", ha asegurado Pascual al ser interpelado durante el Pleno del Parlamento acerca de este asunto por parte del diputado socialista y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera.

Pascual ha ironizado con el hecho de que, 20 años después de existir esta especialidad, al Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García le haya entrado ahora la "prisa" por implantarla y, para ello, "se le ha ocurrido meterlo en los criterios de financiación".

En su exposición de criterios del Gobierno en este asunto, Pascual ha explicado que la implantación debe realizarse "con pleno respeto al marco normativo autonómico y mediante negociación en la mesa sectorial", lo que, según ha expuesto, implica analizar los efectos sobre el personal, establecer un cronograma de la implantación y definir los mecanismos.

Además, ha indicado que debe hacerse mediante la transformación "progresiva" de plazas de enfermeras generalistas en plazas de enfermería familiar y comunitaria, "priorizando aquellas zonas donde el impacto asistencial sea mayor", esto es aquellas con mayor dispersión geográfica y mayor vulnerabilidad poblacional.

La provisión de estas plazas se realizará mediante procesos de estabilización y concursos específicos que valoren adecuadamente la especialidad y la experiencia de Atención Primaria.

Además, sostiene que la implantación debe ir acompañada de una "definición técnica precisa de sus funciones dentro de los equipos de Atención Primaria".

Por su parte, Pesquera ha recriminado a Pascual que, en el actual Gobierno, "mucho hablar de Atención Primaria y poco hacer" y ha denunciado que el Ejecutivo no ha creado ninguna nueva plaza de esta especialidad, con lo que se mantienen en cinco las existentes, creadas en la pasada legislatura con el Gobierno del PSOE.

Y ello pese a que, según ha asegurado Pesquera, el actual Gobierno se comprometió al inicio de legislatura que en cada centro de salud al menos hubiera una.

"Entre cinco y 42, que fue las que usted dijo que iba a poner hay espacio, ¿no?", ha replicado Pesquera a Pascual.

El socialista ha alertado de que Cantabria se puede quedar "atrás" y, en este sentido, ha señalado que, por ejemplo, en Asturias, hay más de 200 enfermeras ya en plantilla orgánica de especialistas en Atención Primaria y otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia, Aragón o Murcia , también están sacando plazas de oposición para esta especialidad.

Ha defendido que la enfermería especialista en atención comunitaria "más que nunca es necesaria ante una población envejecida, pluripatológica y donde hay que trabajar la prevención".

"En estos momentos tenemos 19.000 enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria en este país, 19.000. Creo que es un caldo para incorporarle a nuestro sistema de salud", ha reclamado Pascual.